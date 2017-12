Columbia Deutschland vergab zweimal Gold an Bendzko

Großansicht Zelebrierten doppeltes Gold (von links): Bastian Ständer (Head of Marketing Columbia Deutschland), Stefan Pfaff (Band), Willy Ehmann (Senior Vice President Sony Music Domestic GSA), Klaus-Peter Matziol (Peter Rieger Konzertagentur), Alexandra Teichmann (Manager Coordination A&R / Marketing Columbia Deutschland), Nico Gössel-Hain (Director Artist Communication Sony Music), Sönke Rust (Band), Peter Warnitschek (Band), Tim Bendzko, Fabian Sennholz (Band), Konrad Sommermeyer (Guerilla Management), Ute Fünfkirchler (Vice President Domestic GSA Sony Music), Yvonne Plaschka (Senior Manager Promotion Coordination Artist Communication Sony Music) und Andreas Kappel (Director A&R Columbia Deutschland) (Bild: Sony Music) Zelebrierten doppeltes Gold (von links): Bastian Ständer (Head of Marketing Columbia Deutschland), Stefan Pfaff (Band), Willy Ehmann (Senior Vice President Sony Music Domestic GSA), Klaus-Peter Matziol (Peter Rieger Konzertagentur), Alexandra Teichmann (Manager Coordination A&R / Marketing Columbia Deutschland), Nico Gössel-Hain (Director Artist Communication Sony Music), Sönke Rust (Band), Peter Warnitschek (Band), Tim Bendzko, Fabian Sennholz (Band), Konrad Sommermeyer (Guerilla Management), Ute Fünfkirchler (Vice President Domestic GSA Sony Music), Yvonne Plaschka (Senior Manager Promotion Coordination Artist Communication Sony Music) und Andreas Kappel (Director A&R Columbia Deutschland) (Bild: Sony Music)

Zum Abschluss seiner diesjährigen "Wohnzimmerkonzerte"-Reihe hat das Sony-Music -Label Columbia Deutschland Tim Bendzko im Berliner Admiralspalast mit zwei Gold-Awards ausgezeichnet. Sowohl das Album "Immer noch Mensch" als auch die Single "Keine Maschine" hatten die jeweiligen Edelmetall-Grenzen überschritten."Immer noch Mensch" war am 21. Oktober 2016 erschienen und hatte - wie bereits der Vorgänger "Am seidenen Faden" - Platz eins der Offiziellen Deutschen Charts erreicht. Die erste Single-Auskopplung, "Keine Maschine", kletterte bis auf Platz 14 der Top 100. Willy Ehmann , Senior Vice President Sony Music Domestic GSA, gratulierte: "Mein herzlicher Glückwunsch an Tim für diese Leistung, die ein Zeichen von künstlerischer Kontinuität darstellt."Im November 2018 setzt Bendzko seine "Wohnzimmerkonzerte" unter Ägide der Peter Rieger Konzertagentur fort. Der Sänger und Songschreiber tritt dabei weider "in ausgewählten bestuhlten Locations im familiären Rahmen" auf. präsentiert. Laut seinem Tourveranstalter waren die bisherigen Konzerte der Reihe 2014, 2015 und 2017 allesamt ausverkauft.04.11.2018 Aachen, Eurogress05.11.2018 Essen, Lichtburg07.11.2018 Frankfurt/M., Alte Oper08.11.2018 Bremen, Musical Theater09.11.2018 Halle (Saale), Händelhalle23.11.2018 Lübeck, Musik- und Kongresshalle24.11.2018 Braunschweig, Stadthalle26.11.2018 München, Philharmonie27.11.2018 Stuttgart, Liederhalle - Beethoven-Saal28.11.2018 Berlin, Tempodrom

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen