Clemens Rasch begrüßt Streamingurteil

Großansicht Wertet das EuGH-Urteil positiv: Anwalt Clemens Rasch von der Kanzlei Rasch Rechtsanwälte (Bild: wattendorff.de) Wertet das EuGH-Urteil positiv: Anwalt Clemens Rasch von der Kanzlei Rasch Rechtsanwälte (Bild: wattendorff.de)

Der Europäische Gerichtshof hat am 26. April 2017 entschieden, dass Streaming von urheberrechtlich geschützten Inhalten ohne Zustimmung des jeweiligen Urhebers gegen geltendes Recht verstoßen kann. Für MusikWoche analysiert der Hamburger Rechtsanwalt Clemens Rasch das Urteil:Streaming boomt, das gilt sowohl für Film und Musik als auch Games. Offensichtlich illegale Streamingsites dürfen aber nicht genutzt werden. Der Europäische Gerichtshof stellt jetzt klar: Wer sich das anschaut oder anhört, verletzt das Urheberrecht.Allgemein bekannt ist, dass Streamingplattformen wie Kino.to, Kinox.to, movie4k oder Grooveshark illegal sind. Unsicherheit bestand jedoch bei der Bewertung der Rolle der Konsumenten. Im Internet kursiert die Ansicht, dass das bloße Ansehen von Streams immer erlaubt sei, ganz gleich, ob die Quelle legal oder offensichtlich illegal ist. Jetzt hat der Europäische Gerichtshof Klarheit geschaffen: Wer zweifelhafte Streamingangebote nutzt und deren Illegalität kennt, begeht selbst eine Urheberrechtsverletzung (Az. C-527/15).Beim Ansehen und Anhören eines Internetstreams entsteht auf dem Gerät des Empfängers eine technisch bedingte Zwischen-Kopie. Rechtlich ging es jetzt um die Frage, ob diese flüchtige Kopie erlaubt ist. Dies ist sie - wenn zum Beispiel nur so eine rechtmäßige Nutzung des Inhalts möglich ist. Beim Zugriff auf offensichtlich illegale Portale liegt aber keine rechtmäßige Nutzung vor. Die Kopie ist deshalb illegal.Der Europäische Gerichtshof will ausdrücklich legale Streamingangebote vor der illegalen Konkurrenz schützen. Diese würden die Urheberrechtsinhaber "in ungebührlicher Weise" beeinträchtigen. Insofern ist die Entscheidung des EuGH eine erfreuliche Stärkung der Position der Kreativindustrie. Sie erinnert Verbraucher daran, dass sie eine eigene Verantwortung trifft, welche Angebote sie nutzen. Wer keine Rechtsverletzungen begehen will, kann die vielen legalen Angebote nutzen. Damit wird die Akzeptanz solcher Dienste gestärkt.Ausgangspunkt des Rechtsstreits war das Verkaufsangebot eines Mediaplayers mit dem Namen "Filmspeler". Auf diesem Gerät war eine Software installiert, in der für das Streaming von Filmen und Musik unlizenzierte Internetquellen hinterlegt waren. Der Verkauf derartiger Mediaplayer ist auch in Deutschland weit verbreitet. Dabei wird ungeniert damit geworben, dass die modifizierten Geräte auf kostenlose, unlizenzierte Plattformen zugreifen. Das Gericht hat den Verkauf dieser Geräte in erfreulicher Klarheit als Urheberrechtsverletzung qualifiziert. Diese Entscheidung hat auch Bedeutung für viele Smartphone-Apps, die aus illegalen Websites gespeist werden.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen