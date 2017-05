Classical:Next zählte erneut 1200 Fachbesucher

Vom 17. bis 20. Mai 2017 ging im Gebäude De Doelen in Rotterdam die sechste Classical:Next über die Bühne. 1200 Fachbesucher aus 45 Ländern von insgesamt 640 Firmen bedeuten eine Einstellung des Vorjahresrekords. Bei den Ausstellerständen konnte sich die Klassikmesse sogar verbessern. 300 Firmen an mehr als 80 Ständen bedeuten einen neuen Rekord.Unter den Besuchern waren 230 Präsentatoren und Veranstalter, 150 Verleger, 380 Repräsentanten von Labels und Vertrieben, 210 Künstler (zusätzlich zu denen, die im Liveprogramm auftraten), 140 Künstlermanager und 80 internationale Pressevertreter. Bei den Showcases traten 22 Acts auf; bei der Konferenz gab es 45 Veranstaltungen mit mehr als 100 Sprechern.Der bei der Classical:Next verliehene Innovation Award ging an das südafrikanische Buskaid-Projekt, das sich gegen das griechische Molyvos International Music Festival und das deutsche Podium Festival durchsetzte."Angesichts der aktuellen Ereignisse in der Welt war die Musik als eine Kraft für positiven Wandel ein wiederkehrendes Thema bei der Konferenz, den Project Pitches und den Showcases", sagt Jennifer Dautermann , Director Classical:Next beim Veranstalter Piranha Arts . "Unsere Gemeinschaft hat die Ärmel hochgekrempelt und die wichtigsten Aktionspunkte für die kommenden Monate und Jahre benannt. Es war herzerwärmend, zu sehen, wie sich unsere Besucher gegenseitig inspirierten und sich erneut versicherten, dass wir alle im selben Boot sind."Die Klassikmesse fand bereits zum dritten Mal in Rotterdam statt und wird auch 2018 in die niederländische Stadt zurückkehren. Die siebte Ausgabe geht dann vom 16. bis 19. Mai über die Bühne.

