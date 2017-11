Citi-Bankerin Breithaupt hält Keynote auf der Midem

Großansicht Kommt nach Cannes: Jennifer Breithaupt (Bild: Midem) Kommt nach Cannes: Jennifer Breithaupt (Bild: Midem)

Gut ein halbes Jahr, bevor die 52. Ausgabe der Midem in Cannes beginnt, gaben die Veranstalter der Musikmesse nun mit Jennifer Breithaupt von der Citigroup die erste Sprecherin bekannt. Unter dem Motto "How Music & Brands Can Hit The Note Together" will Breithaupt, die als Global Consumer Chief Marketing bei Citi arbeitet, über ihre Erfahrungen mit Musik, Marken und Technologie sprechen. Beim Banken- und Finanzunternehmen Citigroup, das 2012 bei EMI Music die Ära von Guy Hands beendete , ist sie für das weltweite Marketing-Team verantwortlich.Bei dem Finanzkonzern leitet Breithaupt unter anderem das Entertainment-Programm Privat Pass, welches den Kunden der Bank Zugang zu Konzerten von Acts wie Katy Perry, Coldplay, Lady Gaga, Guns N' Roses, Metallica, Sting oder The Chainsmokers bietet. Daneben hat sie die Citi Concert Series eingeführt und dafür Partnerschaften mit NBC und Live Nation arrangiert.Die Midem 2018 findet vom 5. bis zum 8. Juni statt.

Quelle: MusikWoche

