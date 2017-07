Cinram stellt endgültig Produktion ein

Großansicht Cinram wird die Produktion physischer Datenträger endgültig einstellen Cinram wird die Produktion physischer Datenträger endgültig einstellen

Das Amtsgericht Aachen hat am 28. Juni wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung der Cinram GmbH das Insolvenzverfahren als Hauptinsolvenzverfahren über das Alsdorfer Unternehmen eröffnet. Betroffen ist laut Amtsgericht-Mitteilung der Geschäftszweig Herstellung und Vertrieb, An- und Verkauf, Im- und Export und anderweitige Verwertung von Medien, Tonträgern, Filmen, Bildtonträgern etc.Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Dr. Frank Kebekus ernannt.Somit bleibt es beim bereits seit Wochen angekündigten Teilschließungsbeschluss. Was bedeutet: Die Produktion von DVDs, Blu-rays, CDs etc. wird zum 31. Juli eingestellt. Erhalten werden nach derzeitiger Planung unter anderem die Geschäftsbereiche Distribution und Druckerei. Nach Informationen lokaler Medien halte der Insolvenzverwalter eine Sanierung von Teilbereichen für möglich.Darüber hinaus haben vergangene Woche Gewerkschaftsvertretern zufolge 329 Mitarbeiter ihre Kündigungen erhalten. Sie wurden in den vergangenen Tagen über die Möglichkeiten einer Transfergesellschaft informiert. Über die Transfergesellschaft sollen Mitarbeiter für einen gewissen Zeitraum einen Teil ihres Gehalts bekommen und Fortbildung erhalten.

Quelle: VideoMarkt

