Cinram: Neuausrichtung in Eigenverwaltung

Großansicht In die Geschäftsführung zurückgekehrt: Klaus Schramm In die Geschäftsführung zurückgekehrt: Klaus Schramm

Das Amtsgericht Aachen hat am Mittwoch, 19. April für die Cinran GmbH ein Eigenverwaltungsverfahren angeordnet. Cinram zufolge habe man dies beim Amtsgericht selbst beantragt. Die Eigenverwaltung ist eine gesetzlich geregelte Möglichkeit für verschuldete Unternehmen, unter Aufsicht eines Sachverwalters, die Unternehmensmasse selbst zu verwalten. Zum vorläufigen Sachwalter hat das Amtsgericht Aachen ´laut Cinram den Rechtsanwalt Dr. Frank Kebekus bestellt.Weiter heißt es in einer Pressemitteilung: "Der Betrieb von Cinram läuft in vollem Umfang weiter. Alle bestehenden Verträge mit Kunden werden erfüllt und die Aufträge zur Herstellung und zur Logistik-Dienstleistung an den Handel in elf Länder Europas und an andere Logistikzentren weltweit werden planmäßig bearbeitet."Ziel sei es, sich neu auszurichten, um sich auf den veränderten Markt der Home Entertainment-Branche einzustellen. Im Zuge der Eigenverwaltung soll die Cinram-Geschäftsleitung Restrukturierungsexperten Dr. Christoph Morgen von Brinkmann & Partner und Dr. Richard Scholz aus der Kanzlei Wellensiek als Generalhandlungsbevollmächtigte unterstützt werden. Gleichzeitig wird der branchenerfahrene Manager Klaus Schramm in die Geschäftsführung eintreten. Schramm war bereits von 2010 bis 2013 Geschäftsführer des Unternehmens.Im Laufe des 20. April soll eine Betriebsversammlung für die rund 1.300 Mitarbeiter des Hersteller von CDs, DVDs und Blu-rays stattfinden..Im März war bekannt geworden, dass Cinrams Großkunde Universal Pictures seinen Vertrag für Produktion und Vertrieb nicht verlängern will.

Quelle: VideoMarkt

