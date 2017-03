Chuck Berry gestorben

Am Abend des 18. März 2017 wurde Chuck Berry in seinem Haus bei St. Louis tot aufgefunden. Der Gitarrist, Sänger und Songwriter, der als einer der einflussreichsten Musiker aller Zeiten gilt, wurde 90 Jahre alt.Der am 18. Oktober 1926 in St. Louis geborene Chuck Berry veröffentlichte seine erste Single, "Maybellene", 1955. Mit klassischen Songs wie "Johnny B. Goode", "Roll Over Beethoven", "Sweet Little Sixteen" oder "Memphis, Tennessee" begründete er den Rock'n' Roll und beeinflusste Generationen von Musikern. Künstler wie die Beatles, Rolling Stones, Beach Boys oder Jimi Hendrix beriefen sich ihn und feierten zum Teil mit Songs von ihm selber Erfolge.Chuck Berry war nicht nur ein profilierter Songwriter, der in seinen Texten die Lebenswirklichkeit vonTeenagern in den 50er Jahren in Worte kleidete, sondern auch ein innovativer Gitarrist, dessen Riffs zu den prägendsten der gesamten Rockgeschichte gehören. Auch mit seinem von ihm kreierten Duckwalk, bei dem er im Watschelgang über die Bühne spazierte, machte er von sich reden.Bis zuletzt war Chuck Berry aktiv. Noch in diesem Jahr soll ein neues Studioalbum erscheinen. In Deutschland ging er zuletzt 2007 auf Tournee.

Quelle: MusikWoche

