Christian Steinhof leitet neue CTS-Abteilung

Christian Steinhof hat zum 1. Mai 2017 die Leitung der Unternehmenskommunikation von CTS Eventim übernommen. Die Abteilung habe "Europas führendes Ticketing- und Live Entertainment-Unternehmen" im Zuge seiner "strategischen Weiterentwicklung" neu geschaffen. Steinhof berichtet direkt an Klaus-Peter Schulenberg , den CEO von CTS Eventim. Der 36-jährige Neuzugang kommt vom Medienunternehmen Bertelsmann , bei dem er mehr als zehn Jahre lamg in unterschiedlichen Funktionen in der zentralen Unternehmenskommunikation tätig war.Klaus-Peter Schulenberg kommentiert: "Ich freue mich sehr, dass mit Christian Steinhof ein ausgewiesener Kommunikationsexperte zu uns kommt. Er verfügt über langjährige PR-Erfahrung, umfassende Branchenkenntnis und große Begeisterung für CTS Eventim und unsere Angebote. Ich bin sicher, dass unsere Kommunikation unter seiner Führung einen maßgeblichen Beitrag zum Erfolg unseres Unternehmens leisten wird."Steinhof war noch bis Ende April als Pressesprecher/Vice President Media Relations für die Bertelsmann SE & Co. KGaA in Gütersloh tätig, wo er sich schwerpunktmäßig um Themen der Finanz- und M&A-Kommunikation kümmerte. Zuvor verantwortete er innerhalb der Unternehmenskommunikation unter anderem den Bereich Issues Management.Vor seinem Einstieg bei Bertelsmann im Jahr 2006 hatte Steinhof sein Studium am Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover als Master of Arts in Medienmanagement abgeschlossen.

Quelle: MusikWoche

