Chris Roberts gestorben

Großansicht Verstorben: Chris Roberts, hier im Jahr 2013 (Bild: Müller Music Group) Verstorben: Chris Roberts, hier im Jahr 2013 (Bild: Müller Music Group)

Im Alter von 73 Jahren ist Chris Roberts am 2. Juli 2017 in Berlin an Lungenkrebs gestorben. Der Sänger prägte vor allem in den 70er-Jahren mit zahlreichen Hits die deutsche Schlagerszene.Chris Roberts, der am 13. März 1944 als Christian Klusácek als Sohn einer Deutschen und eines Jugoslawen geboren wurde, konzentrierte sich nach einer Ausbildung zum Elektromechaniker auf die Musik. Anfang der 60er-Jahre spielte er zunächst in Beatbands, bevor er 1966 vom Produzenten Hans Bertram entdeckt wurde. Ein Jahr später erschien bei Polydor seine erste Single.Bei dem heute zu Universal Music gehörenden Label blieb Chris Roberts bis 1973 und hatte dort Top-10-Hits wie "Wenn du mal einsam bist", "Die Maschen der Mädchen", "Ich bin verliebt in die Liebe", "Hab ich dir heute schon gesagt, dass ich dich liebe" und "Hab Sonne im Herzen". In dieser Zeit drehte er auch einige erfolgreiche Schlagerfilme unter anderem an der Seite von Ireen Sheer und Rudi Carrell.1974 wechselte Chris Roberts zum Label Jupiter Records von Ralph Siegel . Die dort veröffentlichten Titel wie "Du kannst nicht immer siebzehn sein", "Wann liegen wir uns wieder in den Armen Barbara", "Do You Speak English" oder "Ich mach' ein glückliches Mädchen aus dir" gehörten zu den erfolgreichsten seiner Karriere. In den 70ern war er einer von nur sieben Schlagerkünstlern, denen die "Bravo" einen Starschnitt widmete.Chris Roberts blieb bis zuletzt aktiv, später trat er oft gemeinsam mit seiner damaligen Frau Claudia auf.

Quelle: MusikWoche

