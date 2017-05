Chris Cornell gestorben

Rocksänger Chris Cornell ist in der Nacht vom 17. auf den 18. Mai 2017 in Detroit im Alter von 52 Jahren verstorben. Wie sein Manager Brian Bumbery verlautete, kam der Tod Cornells vollkommen unerwartet. Wenige Stunden vor seinem Ableben gab er noch ein Konzert mit seiner Band Soundgarden im Rahmen ihrer US-Tour. Über die Todesursache ist noch nichts bekannt.Der in Seatte geborene Chris Cornell erlangte als Sänger von Soundgarden Weltruhm, die in den frühen 90er-Jahren neben Nirvana, Pearl Jam oder Alice In Chains zu den Vorreitern der Grunge-Welle gehörten. Die Band wurde 1991 mit dem Album "Badmotorfinger" bekannt, dass Elemente aus klassichem Rock, Punk, Metal und Psychedelik verschmolz, und kam damit in den USA und Großbritannien jeweils auf Platz 39 der Charts.Ihren mit Abstand größen kommerziellen Erfolg feierten Soundgarden 1994 mit dem Longplayer "Superunknown" , der unter anderem Platz eins der US-Charts, Rang vier in Großbritannien und Platz 13 in Deutschland erreichte. Das Album, das Hitsingles wie "Black Hole Sun" und "Spoonman" enthielt, fand allein in den USA mehr als fünf Millionen Käufer.Nach einem weiteren international hoch chartenden Album, "Down On The Upside" , das 1996 etwa auf Position zwei in den USA gelangte, gab es Spannungen innerhalb der Band, die sich dann 1997 auflöste. Cornell schob eine Solokarriere an und formierte 2001 mit Tom Morello, Brad Wilk und Tim Commerford von Rage Against The Machine die als "Supergroup" gehypte Band Audioslave , die wie zuvor Soundgarden die internationalen Charts aufmischte:Die höchsten Notierungen erlangte das Album "Out Of Exile" , ein Spitzenreiter in den USA, eine Nummer fünf in den UK- und eine Nummer sechs in den deutschen Charts. Audioslave lösten sich 2007 auf. Zuvor lieferte Cornell noch 2006 als Solokünstler mit "You Know My Name" noch den Song zum James-Bond-Film "Casino Royale" 2012 kam es zur Reunion von Soundgarden mit dem Album "King Animal" (Universal Music), das in den US-Charts auf Rang fünf kam und in Deutschland sogar zum höchstplatzierten Album der Band überhaupt mit Position zehn wurde. Hierzulande traten Soundgarden 2014 im Vorprogramm von Black Sabbath auf.Chris Cornell engagierte sich auch humanitär: Mit seiner Frau Vicki betrieb er eine Stiftung, die arme, obdachlose, missbrauchte und vernachlässigte Kinder unterstützte.

