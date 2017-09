Chimperator vergoldet Cro bei Release-Party

Großansicht Hat zur Veröffentlichung von "true." bereits Gold für "Unendlichkeit" im Köcher: das Team um (vorn, kniend, von links) Max Miguel (Public Image), Cro, Emanuel Grammenos (Chimperator Productions), Daniel Wenhardt (Chimperator Productions), Sebastian Andrej Schweizer (Chimperator Productions) und Steffen Posner (Chimperator Live) sowie (mittlere Reihe) Mandy Tamm (Spotify), Dilara Balantekin (Spotify) und Federica Atis-Malafronte (Truworks) sowie (hinten, von links) Alf Pohlmann (Good2Go), Frank Stratmann (Groove Attack), Stephan Szillus (Spotify), Ulf Zick (Spotify), Felix Volk (Chimperator Productions), Benno Waibel (Truworks), Ann-Katrin Gabriel (Amazon Music), Jörg Heinrich (Puplic Image), Cliff Muthukumarana (iTunes), Tim Wermeling (Groove Attack), Julia Harries (Chimperator Productions), Manuel Bareth (Welthit) und Niko Papadopoulos (Chimperator Productions) (Bild: Basti Mowka) Hat zur Veröffentlichung von "true." bereits Gold für "Unendlichkeit" im Köcher: das Team um (vorn, kniend, von links) Max Miguel (Public Image), Cro, Emanuel Grammenos (Chimperator Productions), Daniel Wenhardt (Chimperator Productions), Sebastian Andrej Schweizer (Chimperator Productions) und Steffen Posner (Chimperator Live) sowie (mittlere Reihe) Mandy Tamm (Spotify), Dilara Balantekin (Spotify) und Federica Atis-Malafronte (Truworks) sowie (hinten, von links) Alf Pohlmann (Good2Go), Frank Stratmann (Groove Attack), Stephan Szillus (Spotify), Ulf Zick (Spotify), Felix Volk (Chimperator Productions), Benno Waibel (Truworks), Ann-Katrin Gabriel (Amazon Music), Jörg Heinrich (Puplic Image), Cliff Muthukumarana (iTunes), Tim Wermeling (Groove Attack), Julia Harries (Chimperator Productions), Manuel Bareth (Welthit) und Niko Papadopoulos (Chimperator Productions) (Bild: Basti Mowka)

Am Vorabend der Veröffentlichung des dritten Studioalbums von Cro "true." , lud das Team von Chimperator Productions kürzlich in die Ipse Berlin. Mit im Gepäck hatte das Team um Geschäftsführer Sebastian Andrej Schweizer eine Gold-Auszeichnung für inzwischen bereits mehr als 200.000 Einheiten der vorab verfügbaren Single "Unendlichkeit" - "ein sehr guter Start für ein sehr gutes Album", heißt es dazu aus dem Hause Chimperator:"Cro ist ein Ausnahmekünstler, mit einer Ausnahme-Single und einem Ausnahme-Album", zieht Schweizer Zwischenbilanz: "Wir möchten uns bei allen beteiligten Partnern und Mitstreitern bedanken. Wir haben ein geiles Team und es macht jeden Tag Spaß mit euch zu arbeiten."Die Single "Unendlichkeit" kam bislang bis auf Platz 13 der Offiziellen Deutschen Charts. In der Album-Hitliste hatte es Cro derweil mit seinem Debüt "Raop" (2012), dem Nachfolger "Melodie" (2014) und zuletzt dem "MTV Unplugged" (2015) jeweils an die Spitze der Hitliste geschafft und dabei mehrfach Gold- und Platin-Auszeichnungen sowie mehrere Echo-Awards oder 1Live Kronen erhalten. Das am 8. September über Chimperator Productions und im Vertrieb von Groove Attack veröffentlichte "true." beschreibt MusikWoche als ein "Coming-Of-Age-Album mit einer ganz besonderen Note. Bis ins Detail hinein souverän inszeniert und geprägt von der Lust am Experiment."Nachdem im Livebereich zuletzt zusammengerechnet über 250.000 Besucher die Open-Airs und die Zugabe-Shows der "MTV Unplugged"-Konzertreihe von Cro besuchten, geht der Künstler nun mit "true." zurück auf kleinere Bühnen: Ende Februar und Anfang März 2018 stehen bislang sieben von Chimperator Live gebuchte Termine in Deutschland, Östereich und der Schweiz auf dem Programm, Der Vorverkauf für die "tru. club tour." soll am 13. September um 14.00 Uhr starten.25.02.18 Berlin - Huxley's26.02.18 Hamburg - Große Freiheit27.02.18 Köln - Live Music Hall01.03.18 Stuttgart - Im Wizemann03.03.18 Zürich (CH) - Dynamo04.03.18 München - Backstage05.03.18 Wien (A) - Arena

Quelle: MusikWoche

