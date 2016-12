Chimperator Live zählte über 250.000 Besucher bei Cro

Großansicht Bye Bye MTV Unplugged: Das Abschlussbild der Tournee mit Cro (Mitte, mit Maske), Band, Partnern und Crew (Bild: Saeed Kakavand) Bye Bye MTV Unplugged: Das Abschlussbild der Tournee mit Cro (Mitte, mit Maske), Band, Partnern und Crew (Bild: Saeed Kakavand)

Mehr als 11.000 Zuschauer kamen laut Chimperator Live am 22. Dezember 2016 zum letzten "MTV Unplugged"-Konzert von Rapper Cro in die ausverkaufte Olympiahalle in München. Die Veranstalter nennen zum Abschluss des "MTV Unplugged"-Jahres weitere Zahlen:"Insgesamt 30 Mal ging die von 20 Musikern, jede Menge Special Guests und einer 50 Mann und Frau starken Crew begleiteten Produktion dieses Jahr erfolgreich über die Bühne", heißt es aus Stuttgart. Zusammengerechnet hätten über 250.000 Besucher die Open-Airs und die Zugabe-Shows im Dezember verfolgt: "Die Tour war damit die größte, die Cro bisher gespielt hat."Nachdem schon Frühjahr weit über 200.000 Tickets verkauft waren, setzten der Rapper mit der Pandamaske und Chimperator Live noch weitere Konzerte in großen Hallen und Arenen der Republik an.Mit seinem in mehreren Konfigurationen erhältlichen und inzwischen laut Chimperator mit Platin dekorierten "MTV Unplugged" -Mitschnitt ging Cro 2015 sowohl in den Top 100 Longplay der Offiziellen Deutschen Charts als auch in den deutschen DVD-Charts an die Spitze. Die Auskopplung "Bye Bye" führte die Top 100 Singles und die deutschen Airplay-Charts an.Auch in Österreich und der Schweiz enterte das Album die Longplay-Charts jeweils auf der Pole Position.

Quelle: MusikWoche

