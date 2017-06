Chimperator Live übernimmt Booking der Immer.Ready Crew.

Mit den Acts Holy Modee, Marvin Game, Mauli, Morten und Robo stößt die HipHop-Crew Immer.Ready aus Berlin zu Chimperator Live . Ab sofort kümmert sich die Agentur um das Booking der fünf Künstler. Ansprechpartner für alle Anfragen bei Chimperator Live ist Tobi Schödl Die Künstler haben durch verschiedene Veröffentlichungen und Liveaktivitäten bereits von sich reden gemacht. So hat Marvin Game im April sein Debütalbum "20:14" veröffentlicht, Maulis erstes Album, "Spielverderber", erschien bereits 2015. Morten hat sich einen Namen als Produzent gemacht, Robo brachte im Juli 2016 eine erste EP auf den Markt.Beim Deutschlanddebüt des von Live Nation veranstalteten Wireless Festivals traten Marvin Game und Mauli in der Frankfurter Commerzbank-Arena auf.22.07.17 Nürnberg, HipHop Garden Festival28.07.17 Lottstetten, Meet the Beat Festival05.08.17 Offenbach, All Area Festival18.08.17 Dortmund, Out4Fame Festival14.10.17 Berlin, AllGreen Festival05.08.17. Offenbach, All Area Festival05.08.17 Offenbach, All Area Festival06.07.17 Gräfenhainichen, splash! Festival

Quelle: MusikWoche

