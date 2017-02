Chimperator bohrt ein Bluesrock-Brett

Großansicht Machen jetzt gemeinsam Brett: das Team von Chimperator Productions und die Band Brett in den Home Studios Hamburg (hinten, von links): Tim Wermeling (Label Manager & Head of Marketing Rough Trade Distribution), Emanuel Gramenos, Jasmin Hofer, Natanja Mattes (alle Chimperator Productions), Stacki, Max (beide Brett), Thomas Respondek (Marketing/Booking Kingstar), Oliver Bergmann (Geschäftsführer Oktober Promotion), Lars Krings (Head of Manufacturing Services GoodToGo/Rough Trade) und Sebastian Schweizer (Geschäftsführer Chimperator Productions) sowie (vorn) Franz Plasa (Geschäftsführer Home Studios), Laurenz und Stefan (beide Brett) (Bild: Chimperator) Machen jetzt gemeinsam Brett: das Team von Chimperator Productions und die Band Brett in den Home Studios Hamburg (hinten, von links): Tim Wermeling (Label Manager & Head of Marketing Rough Trade Distribution), Emanuel Gramenos, Jasmin Hofer, Natanja Mattes (alle Chimperator Productions), Stacki, Max (beide Brett), Thomas Respondek (Marketing/Booking Kingstar), Oliver Bergmann (Geschäftsführer Oktober Promotion), Lars Krings (Head of Manufacturing Services GoodToGo/Rough Trade) und Sebastian Schweizer (Geschäftsführer Chimperator Productions) sowie (vorn) Franz Plasa (Geschäftsführer Home Studios), Laurenz und Stefan (beide Brett) (Bild: Chimperator)

Die Hamburger Band Brett hat bei Chimperator unterschrieben. Damit betreut das bislang vor allem auf HipHop spezialisierte Unternehmen erstmals eine Rockformation. Noch in diesem Jahr erscheint eine EP, das Debütalbum soll 2018 auf den Markt kommen. "Seit 18 Jahren nehmen wir als Chimperator Künstler unter Vertrag, die gut sind. Deswegen haben wir Brett gesigned", heißt es aus Stuttgart.Das Quartett aus Hamburg spiele "ganz unhanseatisch, fetten, bluesigen Gitarrenrock. Fast herzzerreißend altmodisch, aber voller Kraft, Witz und vor allem Zorn", beschreibt das Label die Musik von Brett. Derzeit arbeitet die Band mit dem Produzenten Franz Plasa Home Studios ) an neuer Musik.Bei der Livearbeit setzen Brett auf gleich zwei Agenturen: Kingstar und Der Bomber der Herzen . Die ersten Clubtermine stehen im März an, im Sommer folgen Festivalauftritte.Wichtig ist der Band auch soziales Engagement. Brett-Sänger Max hat in Hamburg unter dem Namen "Die Hebebühne" ein Haus für Kulturprojekte und Veranstaltungen aufgebaut, das nicht nur der eigenen Band, sondern auch anderen Künstlern und Kreativen aus der Hansestadt zur Verfügung steht.03.03.17 Regensburg, Jag Deine Eltern nicht vom Hof04.03.17 München, Cord Club (mit The Black Submarines)11.03.17 Hamburg, Liebe für alle Festival, Bahnhof St. Pauli06.04.17 Berlin, Musik & Frieden07.04.17 Hamburg, Hebebühne08.04.17 Köln, Underground06.07.17 Lichterfeld-Schacksdorf, Feel Festival03.08. - 05.08.17 Elend (Harz), Rocken am Brocken Festival09.08. - 14.08.17 Eschwege, Open Flair Festival15.06. - 18.06.17 Würzburg, Umsonst-und-Draußen Festival16.08. - 20.08.17 Köln, c/o pop Festival

Quelle: MusikWoche

