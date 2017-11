Chick Schnack Festival rückt französische Künstler in den Fokus

Am 30. November und 1. Dezember 2017 veranstaltet das französische Exportbüro Le Bureau Export zusammen mit dem privaten Radiosender Flux FM das nunmehr vierte Chick Schnack Festival.An beiden Abenden spielen jeweils zwei Acts aus Frankreich im Flux-Bau in Berlin. Am Donnerstagabend gestaltet der Singer/Songwriter Raoul Vignal den Auftakt des Festivals. Sein Debütalbum "The Silver Veil" erschien im April 2017 auf dem französischen Label Talitres und im Vertrieb von Rough Trade. I Am Stramgram, ein Duo aus Bordeaux, spielt anschließend "einen vielfältigen Sound aus Folk, gepaart mit Pop und Ausflügen in rockigere Gefilde", wie es aus Berlin heißt.Den Freitagabend läutet das Elektro-Pop-Duo Kid Francescoli ein, gefolgt vom Rapper, Beatmaker und Tänzer KillASon, der eine Mischung aus "HipHop, Electro und Pop" bietet.Tickets für das Chick Schnack Festival gibt es ausschließlich über ein Gewinnspiel auf den Onlineseiten von Chick Schnack und Flux FM Vor den Konzerten findet außerdem eine Networking-Reception in Anwesenheit der Künstler und deren Repräsentanten statt."Einige der Acts suchen für Deutschland beziehungsweise für die GSA-Region noch Booking-, Lizenz-, Vertriebs- oder Publishing-Partner", streicht Daniel Winkel vom Le Bureau Export in Berlin heraus.Branchenvertreter und Journalisten können sich noch am 29. November per E-Mail für die Gästeliste anmelden.

