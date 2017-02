Chemnitzer Veranstaltungszentren stellen Besucherrekord auf

Großansicht Bilanziert ein Rekordjahr: C3-Chef Ralf Schulze (Bild: C3) Bilanziert ein Rekordjahr: C3-Chef Ralf Schulze (Bild: C3)

Großansicht Lockte besonders viele Besucher an: das Wasserschloss Klaffenbach (Bild: Kristin Schmidt) Lockte besonders viele Besucher an: das Wasserschloss Klaffenbach (Bild: Kristin Schmidt)

Die von C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren betriebenen Spielstätten Messe Chemnitz, Stadthalle Chemnitz und Wasserschloss Klaffenbach erzielten 2016 bei Umsatz- und Besucherzahlen die besten Ergebnisse seit der Fusion im Jahr 2011.576.964 Gäste besuchten insgesamt 793 Veranstaltungen in den drei Spielstätten der Gesellschaft - 2015 waren es nur 757 Veranstaltungen mit 549.184 Besuchern. Der Umsatz kletterte laut eigenen Angaben um rund 14,5 Prozent auf den Spitzenwert von 7,9 Millionen Euro (2015: 6,9 Millionen Euro)."Wir haben damit das beste Ergebnis seit der Fusion der beiden Gesellschaften erwirtschaftet", sagt Geschäftsführer Ralf Schulze . "Bereits in den vergangenen drei Jahren hatten wir stabile Besucherzahlen auf sehr hohem Niveau. Deshalb ist es besonders erfreulich, dass wir 2016 unsere Besucherzahl nochmals um 27.780 steigern und gleichzeitig einen Rekordumsatz erzielen konnten." Besonders intensiv sei die letzte Dezemberwoche gewesen, in der man bei mehreren ausverkauften Veranstaltungen rund 38.000 Besucher in drei Häusern gezählt habe.Über das Jahr gesehen zog besonders das Wasserschloss Klaffenbach rund 97.000 Gäste an und damit deutlich mehr als noch im Vorjahr, als nur 81.102 Gäste gekommen waren. "Wir blicken unter anderem auf eine hervorragende Open-Air-Saison mit vielen Konzerten und Märkten zurück. Ergänzt mit regelmäßigen Programmen im Bürgersaal, erzielte das Wasserschloss die beste Besucher-Resonanz seitdem wir das Schloss betreiben", so Schulze zurück.Nach schwächeren Vorjahren habe sich auch der Tagungs- und Kongressbereich wieder positiv entwickelt. Dabei zählten unter anderem die internationale Konferenz des Fraunhofer-Instituts für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik sowie der Deutsche Werkstättentag zu den Höhepunkten im überregionalen Kongressgeschäft.Mit diesen Zahlen sieht die Gesellschaft den mit der Fusion 2011 eingeschlagenen Weg bestätigt, die größeren Veranstaltungsstätten der Stadt Chemnitz aus einer Hand anzubieten und hierbei möglichst viele Synergien in den Bereichen Marketing, Verwaltung und Technik zu nutzen. "Gleichzeitig bin ich stolz auf das hohe fachliche Niveau unserer Mitarbeiter, die diese Zahlen ermöglicht haben und sich für jede einzelne Veranstaltung engagieren", so Schulze."Die Mischung aus frisch ausgebildeten, jungen Technikern und Projektleitern sowie erfahrenen Mitarbeitern mit mehr als 30, teilweise 40 Jahren Betriebszugehörigkeit, die im Veranstaltungsgeschäft 'mit allen Wassern gewaschen sind', bildet die Grundlage für ein hervorragendes Team", betont der Geschäftsführer."Wir werden in diesem Jahr auch weiterhin in die Sanierung und Modernisierung unserer Häuser investieren können", ergänzt Schulze. "Insbesondere die Stadthalle Chemnitz wird in den kommenden Jahren mit rund zehn Millionen Euro aufwändig erneuert. Der größte Posten ist dabei die schrittweise Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlagen, die bis 2020 abgeschlossen sein soll."

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen