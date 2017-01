Charts KW04: Historischer Rekord für Ed Sheeran

Mit den beiden am 6. Januar veröffentlichten Songs "Castle On The Hill" und "Shape Of You" , die auf Spotify mittlerweile zusammengerechnet knapp 80 Millionen Plays verzeichnen, setzt sich Ed Sheeran eindrucksvoll auf Platz eins und zwei der Offiziellen Deutschen Singles-Charts. Der Künstler ist der erste Musiker, dem in der deutschen Chartshistorie seit 1959 laut Angaben der Chartsermittler von GfK Entertainment ein solches Kunststück gelingt.Die beiden Songs stammen aus dem neuen Album von Ed Sheeran. Warner Music will "Divide" am 3. März veröffentlichen. "Castle On The Hill" und "Shape Of You" verzeichneten auch im Streaming und Download neue Bestwerte.Vorwochensieger "Rockabye" von Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie fällt von eins auf drei. Der höchste Neueinsteiger in den von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbands Musikindustrie ermittelten Singles-Charts ist auf Rang zwölf der Charity-Titel "Mein Herz" von "DSDS"-Star Pietro Lombardi. Auf Platz vier findet sich weiterhin Alan Walker mit "Alone". Von zwei auf fünf fällt Mark Forster mit "Chöre".In den Album-Charts feiern Klubbb3 mit ihrem zweiten Album "Jetzt geht's richtig los!" einen Einstand nach Maß und landen direkt auf Platz eins. Das international besetzte Schlagertrio, bestehend aus Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff de Bolle, setzt sich damit gegen die beiden Punkbands Krawallbrüder ("Mehr Hass") und Dropkick Murphys ("11 Short Stories Of Pain & Glory") durch, die als Neueinsteiger auf Rang zwei und drei landen.Neben Klubbb3 profitieren viele weitere Interpreten von ihrer Teilnahme an der jüngst in der ARD ausgestrahlten TV-Show "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten". Andrea Berg klettert mit "Seelenbeben" von 19 auf vier, Vanessa Mai mit "Für Dich" von 88 auf sechs und Maite Kelly mit "Sieben Leben für dich" von 39 auf 25.Das von Gustavo Dudamel und den Wiener Philharmonikern aufgeführte "Neujahrskonzert 2017" landet im Album-Ranking an 13. Stelle. Die US-HipHop-Gruppe A Tribe Called Quest kehrt dank der Vinyl-Veröffentlichung von "We Got It From Here... Thank You 4 Your Service" auf Platz 14 in die Hitliste zurück.In den Compilation-Charts erobert "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten" dank der TV-Unterstützung auf Anhieb Platz eins, gefolgt von "Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Hits 2016. Vorwochenspitzenreiter "Bravo Hits 2016" fällt auf Rang drei. Neu auf Position vier platziert sich "Kontor Top Of The Clubs - The Best Of 20 Years".

