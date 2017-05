Charts KW 22: Helene Fischer mit Rekordstart

Standesgemäß schnellt Helene Fischer mit ihrem neuen Album, das schlicht "Helene Fischer" heißt, direkt auf die Pole Position der deutschen Top 100 Longplay. Es ist hier ihr fünfter Spitzenreiter in Folge nach "Für einen Tag" (2011), "Für einen Tag - Live" (2012), "Farbenspiel" (2013) und "Weihnachten" (2015). Wie die Chartsermittler von GfK Entertainment berichten, habe die Schlagerkönigin mit ihrem neuen Werk den "erfolgreichsten Album-Start einer Sängerin in diesem Jahrtausend" hingelegt. "Helene Fischer" sei zudem der in der ersten Verkaufswoche meistabgesetzte Longplayer hierzulande seit Herbert Grönemeyers "Mensch" anno 2002.Das Ergebnis sei "selten schon vorab so eindeutig wie diese Woche" gewesen, fügt GfK an. Fischers Triumph schlägt sich auch bei den Chartsanteilen der Vertriebsfirmen nieder und beschert Universal Music hier einen Wochenwert von 71,9 Prozent.Rang zwei belegen nun Die Toten Hosen mit "Laune der Natur", der Nummer eins der Vorwoche. Wiedereinsteiger auf Platz zwei sind Die Lochis mit der Neuauflage von "#Zwilling" anlässlich des 18. Geburtstags der Zwillingsbrüder Heiko und Roman Lochmann.Ed Sheeran bleibt Vierter mit "Divide". Harry Styles schafft es mit seinem gleichnamigen Solodebüt ad hoc auf Rang fünf. Der englische Sänger wurde als Mitglied der Boygroup One Direction bekannt.Noch ein dritter Neuzugang gelangt ohne Umschweife in die Top 10, nämlich der Rapper Mudi, desen Album "Sabr" auf Rang sieben ankommt. Die Schwedenrocker Mando Diao reihen sich derweil nach der Startwoche von "Good Times" auf Rang elf ein. Lotto King Karl schwingt sich mit "360 Grad" von null auf 17 und damit um eine Stelle vor die US-Band Paramore und deren Veröffentlichung "After Laughter".Der Sampler "The Very Best Of Greatest Hits (2005 - 2017)" von The BossHoss debütiert auf Position 20. Die Devise "Schneller lauter härter" führt die Kneipenterroristen aus dem Stand auf Platz 21. Ebenfalls sofort ins obere Drittel bringen es noch die aus Südafrika stammende Rock- und Metalband Seether mit "Poison The Parish" (26).Statisch präsentieren sich indes die Top 100 Singles: Auf den ersten acht Plätzen gibt es hier keinerlei Veränderungen zur Vorwoche. "Despacito" von Luis Fonsi feat. Daddy Yankee (inklusive des Remixes mit Justin Bieber) bleibt die Nummer eins. Das Podium komplettieren Alice Merton mit "No Roots" und Ed Sheerans Hit "Shape Of You", der laut Warner Music mit über einer Million abgesetzten Einheiten sich für den Diamond Award qualifiziert hat.Den Sprung in die Top 10 schaffen Shawn Mendes mit "There's Nothing Holdin' Me Back" per Verbesserung von 13 auf neun sowie "Symphony" von Clean Bandit feat. Zara Larsson (von zwölf auf zehn).Die Rapper KC Rebell und Summer Cem sorgen mit ihrer Kooperation "Murcielago" auf Rang 14 für den höchsten Neueinsteig. Helene Fischer schafft es im Zug ihres chartshistorisch bedeutsamen Albumeinstiegs mit drei Songs neu in die Top 100: "Herzbeben" (Platz 18), "Flieger" (19) und "Nur mit dir" (50).Fünf Songs vom Eurovision Song Contest tauchen frisch in den Top 100 auf, nämlich der Beitrag von Belgiens Kandidatin Blanche ("City Lights") auf Rang 38, der portugiesische Siegertitel von Salvador Sobral ("Amar Pelos Dois") auf 43, das moldawische Sunstroke Project ("Hey Mamma") auf 52, Deutschlands Beitrag Levina ("Perfect Life") auf 88 sowie Ilinca feat. Alex Florea ("Yodel it!") aus Rumänien (93).Die "Bravo Hits 97" führen in der dritten Woche in Folge die Top 30 Compilations an.

Quelle: MusikWoche

