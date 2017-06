Century Media verpflichtet Grave Pleasures

Die finnische Band Grave Pleasures hat einen weltweit gültigen Vertrag bei Century Media Records unterschrieben. Im Herbst soll das zweite Studioalbum "Motherblood" erscheinen.Die Aufnahmen für das Album hat die Band um die Komponisten Mat McNerney und Juho Vanhanen kürzlich in den Orgone Studios in England abgeschlossen. Jens Prüte , Head Of A&R Century Media, freut sich, Grave Pleasures im Künstlerstamm zu begrüßen: "Es gibt nicht allzu viele Künstler, die genug Talent und Vision haben, um in so unterschiedlichen Bands wie Hexvessel, Oranssi Pazuzu und Grave Pleasures involviert zu sein. Außerdem ist es immer toll, mit Freunden und Gleichgesinnten zusammenzuarbeiten. Danke an die ganze Band und ihren Manager Andy Farrow."

