Celotti & Göttlich: "Orchard stärkt seine Position in beiden Märkten erheblich"

Großansicht Agiert bei The Orchard autonom und mit voller Unterstützung durch Sony: Manlio Celotti (Bild: The Orchard) Agiert bei The Orchard autonom und mit voller Unterstützung durch Sony: Manlio Celotti (Bild: The Orchard)

Kürzlich übernahm The Orchard den deutschen Digitaldienstleister finetunes und dessen norwegische Partnerfirma Phonofile . Im Gespräch mit MusikWoche erläutern Manlio Celotti , Managing Director von The Orchard Europe, und finetunes-Gründer Oke Göttlich ihre Ziele und Motive.Sie haben die finetunes-Mitarbeiter vor Ort in Hamburg selbst informiert, wie fielen die ersten Reaktionen dort aus?Dass es ein Signal für die Zukunft ist und für alle Beteiligten - Labels und Mitarbeiter - eine Weiterentwicklung darstellt. Angesichts der jüngsten millionenschweren Investitionen von Venture-Capital-Gebern in das Indieumfeld und den dadurch ungleichen Wettbewerb zwischen organisch und anorganisch wachsenden Firmen im wettbewerbsstarken Digitalgeschäft ist dieser Schritt zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit für alle nachvollziehbar.Alle haben den Schritt positiv aufgenommen und sehen den Vorteil der Vereinbarung. Wir waren auch mit einem Team von The Orchard um COO Colleen Theis aus New York und Emilie Snellman, die die skandinavischen Länder bislang von London aus betreut hat, in Oslo vor Ort. Dabei ging es uns an beiden Standorten darum, unsere Strategie, unsere Ziele und unsere Philosophie zu erläutern, aber auch darum, alle Fragen der Mitarbeiter zu beantworten. Es ist ja auch so, dass wir starke Teams in Deutschland und Skandinavien aufbauen wollen und beide Teams bewiesen haben, was für eine gute Arbeit sie machen.Können Sie auch von ersten Reaktionen aus der Branche auf den Deal berichten?Es gab sehr viele Glückwünsche und einige überraschte Stimmen, aber nichts Negatives. Wenn jemand den Schritt kritisch sähe, würde er aber wohl auch kaum mich anschreiben.Natürlich gab es verwunderte und kritische Anmerkungen. Jeder Veränderung wohnen erst einmal Ängste inne. Diese gemütliche "War doch schon immer so"-Mentalität aber ist im sich schnell wandelnden Digitalgeschäft kontraproduktiv. Du musst auf technischem und Servicelevel immer up to date sein. Kritische Stimmen nehme ich sehr positiv auf: Sie machen uns nur noch besser und fokussierter, um das Beste für unsere Partner zu leisten. So einen tollen Katalog mit einer solchen internationalen Vermarktungsmöglichkeit vor allem in den USA mit einer physischen Komponente und einer modernen Technikplattformen hat kaum ein Digitalvertrieb anzubieten.Wie Manlio Celotti und Oke Göttlich außerdem die künftige Zusammenarbeit zwischen der Sony-Music-Tochter The Orchard und finetunes als einem langjährigen Flaggschiff der Indies einschätzen, was den Ausschlag für die Übernahme gab, wie sie die künftige Position der zusammengeschlossenen Unternehmen am Markt beurteilen, wo sie die Stärken der jeweiligen Unternehmen sehen, wie es künftig mit den derzeit zwei Niederlassungen am Standort Hamburg weitergehen könnte und was den Kaufpreis betrifft, lesen Abonennten in MusikWoche Heft 25/2017, im Livepaper oder hier

Quelle: MusikWoche

