Caroline International gründet Corn Dawg Records

Großansicht Neu bei Corn Dawg: Yaw Herra aus Koblenz (Bild: Elias Diebold) Neu bei Corn Dawg: Yaw Herra aus Koblenz (Bild: Elias Diebold)

Mit Corn Dawg Records ruft die Universal-Music -Vertriebsfirma Caroline International ein neues Sublabel ins Leben. Unter der Leitung von Maximilian Pooschke soll sich das Label um nationale und internationale Rap-Newcomer kümmern.Die Rapper Füffi und Yaw Herra haben bereits einen Vertrag bei Corn Dawg Records unterschrieben. Die EP "Stimme der Unvernunft" von Yaw Herra erschien bereits am 17. Mai 2017 via Corn Dawg/Caroline. Am 21. Juli folgt mit "Walter" eine EP von Füffy."HipHop aus dem Untergrund ist die einflussreichste Jugendkultur der letzten Jahre", erklärt Maximilian Pooschke: "Die Chance, diese Independentkultur mit der Kraft von Caroline/Universal unverfälscht einem größeren Publikum näher zu bringen, ist einfach einmalig."Corn Dawg ist zudem eine Partnerschaft mit der Bookingagentur Four Artists eingegangen. Neben Yaw Herra und Füffy sollen bald weitere Acts zu dem Label stoßen und auch mithilfe von Four Artists auf Tour gehen."Corn Dawg Records ist die perfekte und logische Erweiterung unser deutschen Labelstruktur, um kredibile Rapkünstler national aufzubauen und unseren internationalen HipHop Artists in Deutschland ein maßgeschneidertes Umfeld zu bieten" sagt Tina Adams , Labelmanagerin Caroline International: "Die bisherige tolle Zusammenarbeit mit Four Artists weiter auszubauen, steigert die Begeisterung dabei natürlich noch zusätzlich."

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen