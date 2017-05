Carmine und Vinny Appice verbrüdern sich mit SPV

Großansicht Bei der Vertragsunterzeichnung (von links): Mirko Marten (Promotion Steamhammer), Georg Schröder (A&R Steamhammer), Carmine Appice, Olly Hahn (Head Of Steamhammer) und Frank Uhle (Geschäftsführer SPV) (Bild: SPV) Bei der Vertragsunterzeichnung (von links): Mirko Marten (Promotion Steamhammer), Georg Schröder (A&R Steamhammer), Carmine Appice, Olly Hahn (Head Of Steamhammer) und Frank Uhle (Geschäftsführer SPV) (Bild: SPV)

Das SPV -Label Steamhammer hat die zwei Drummer Carmine und Vinny Appice unter Vertrag genommen. Momentan arbeiten die Brüder an ihrem ersten gemeinsamen Album.Bis jetzt trommelten die Appice-Brüder für verschiedene Acts vor allem aus dem Metal-Bereich. Carmine spielte unter anderem mit Vanilla Fudge, Cactus, Beck, Bogert & Appice, Ozzy Osbourne, Blue Murder oder King Kobra und Vinny stand mit Künstlern wie Black Sabbath, Dio oder Last In Line auf der Bühne."Es ist eine Ehre, diese beiden Drum-Legenden in der Steamhammer Familie begrüßen zu dürfen", freut sich Olly Hahn , Head of Steamhammer: "Es werden großartige Musiker an dieser Platte beteiligt sein und diverse 'Drum Wars' werden das Herz eines jeden Schlagzeugers erfreuen!"Auf dem Album, das unter dem Namen "Carmine" im Oktober in den Handel kommt, steuern unter anderem Joel Hoekstra (Whitesnake), Paul Shortino (Quiet Riot, Rough Cutt) oder Craig Goldy (Dio) Gastauftritte bei.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen