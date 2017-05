Cardinal Sessions Festival erstmals in drei Städten

Großansicht Spielt bei den Cardinal Sessions: die Kölner Band Woman (Bild: Robert Winter) Spielt bei den Cardinal Sessions: die Kölner Band Woman (Bild: Robert Winter)

Bereits zum fünften Mal veranstaltet Landstreicher Booking zusammen mit der Kölner Filmcrew Cardinal Sessions Akustik-Konzerte unter dem Namen Cardinal Sessions Festival. 2017 ist neben Köln und Hamburg auch Berlin mit dabei.Am 18. Mai 2017 startet die Reihe im Berliner Musik & Frieden. Dort spielen die Acts Woman, The Rumour Said Fire, Sion Hill, Brother Grimm und Freddie Dickson, bevor am 19. und 20. Mai im Hamburger Molotow und im Kölner Gebäude 9 noch Fazerdaze zum Line-up dazustoßen.Bei vorherigen Ausgaben des Cardinal Sessions Festivals traten unter anderem AnnenMayKantereit, Ry X, First Aid Kit, Balthazar oder Julien Baker auf.

Quelle: MusikWoche

