Can-Mitglied Holger Czukay verstorben

Am oder bereits vor dem 5. September 2017 ist der Musiker Holger Czukay im Alter von 79 Jahren gestorben. Das Can-Mitglied wurde von Nachbarn tot in seiner Wohnung in Weilerswist bei Köln aufgefunden. Wann genau und weswegen Czukay, der 1968 mit Irmin Schmidt, Michael Caroli und Jaki Liebezeit Can gegründet hat, steht noch nicht fest. Die Polizei ermittelt derzeit noch.Czukay, der am 24. März 1938 als Holger Schüring in Danzig geboren wurde, hatte zusammen mit Irmin Schmidt bei dem Kölner Komponisten Karlheinz Stockhausen studiert. Can stiegen dann rasch zu einer der einflussreichsten deutschen Bands aller Zeiten auf. Can wurden weltweit ob ihrer innovativen Musik geachtet und landeten mit Titeln wie "Spoon" oder "I Want More" auch internationale Hits.Bei Can fungierte Holger Czukay zunächst als Bassist, später forcierte er die elektronische Seite von Can und führte etwa Samplnig in den Sound der Band ein. In diese Richtung machte er auch bei meist experimentell ausgerichteten Soloplatten weiter, die er ab den frühen 80er-Janren veröffentlichte. Zu seinen wichtigsten Soloarbeiten gehört das Album "Der Osten Ist Rot" aus dem Jahr 1984.Nach dem Tod von Karoli im Jahr 2001 und dem von Liebezeit Anfang 2017 ist nun Irmin Schmidt neben den beiden Sängern Malcolm Mooney und Damo Suzuki das letzte verbliebene Gründungsmitglied von Can.

