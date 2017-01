Can-Drummer Jaki Liebezeit verstorben

Der einstige Can-Drummer Jaki Liebezeit ist am 22. Januar 2017 im Alter von 78 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben. Der am 26. Mai 1938 in Dresden geborene Künstler war zunächst im Jazzbereich aktiv, spielte unter anderem mit Chet Baker und dem Manfred-Schoof-Quintett, bevor er Ende der 60er-Jahre mit Holger Czukay, Irmin Schmidt und dem 2001 verstorbenen Michael Karoli die einflussreiche Band Can gründete.Liebezeit ist auf allen Alben von Can zu hören, die er durch sein reduziertes wie präzises Schlagzeugspiel prägte. Bereits während seiner Zeit mit der Band fing er an, auch mit anderen Künstlern zu arbeiten - in gemeinsamen Projekten oder als Sessionmusiker. Im Laufe der Jahre spielte er unter anderem mit Brian Eno, Depeche Mode, Eurythmics, Joachim Witt, Schiller, Jah Wobble, Dominik von Senger, Gianna Nannini, Michael Rother, Phillip Boa und Trio.Bis zuletzt war Jaki Liebezeit Teil eines Duos gemeinsam mit dem Elektronikmusiker Burnt Friedman, mit dem er weltweit auftrat und Musik veröffentlichte. Im April 2017 hätte es anlässlich des 50-jährigen Jubiläums von Can zu einem Konzert in London kommen sollen, bei dem seine Can-Kollegen Irmin Schmidt und Malcolm Mooney mit ihm auftgereten wären.

Quelle: MusikWoche

