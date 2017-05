Callejon unterzeichnen bei People Like You Records

Großansicht Neue Partner (von links): Labelmanager Wolfgang Funk (People Like You Records), Sänger BastiBasti (Callejon, Gesang) und Gitarrist Bernhard Horn (beide Callejon), Bandmanager Lars Stewen und Melanie Schmidt (Produktmanagerin People Like You Records/Century Media Records) (Bild: Carsten Drescher) Neue Partner (von links): Labelmanager Wolfgang Funk (People Like You Records), Sänger BastiBasti (Callejon, Gesang) und Gitarrist Bernhard Horn (beide Callejon), Bandmanager Lars Stewen und Melanie Schmidt (Produktmanagerin People Like You Records/Century Media Records) (Bild: Carsten Drescher)

Termine:

Das zu Century Media gehörenden Label People Like You Records stockt seinen Künstlerstamm weiter auf, nun kommen Callejon neu hinzu. Die Band aus Düsseldorf und Köln habe sich in den vergangenen Jahren "zu einer Institution in der deutschen Rocklandschaft entwickelt", heißt es aus Dortmund. Unter anderem hievten Callejon ihre drei bislang jüngsten Alben in die Top 10 der Offiziellen Deutschen Charts: "Blitzkreuz" kam Mitte 2012 bis auf Platz neun, "Man spricht Deutsch" kletterte Anfang 2013 schon bis auf Rang sieben und "Wir sind Angst" dann Anfang 2015 bis auf Position fünf.Derzeit arbeiten Callejon laut People Like You an einem neuen Studioalbum, das im Spätsommer erscheinen soll. Eine erste Single wollen die neuen Partner noch vor dem Sommer veröffentlichen."Wir freuen uns, Callejon bei People Like You begrüßen zu dürfen", sagt Labelmanager Wolfgang Funk . Die Band habe sich "im Laufe der Jahre zur ersten Adresse im deutschen Hardcore-Metal hochgearbeitet". Für das anstehende Album legt Funk die Messlatte hoch: "Ich gehe davon aus, dass sie jetzt ihr Breakthrough-Album abliefern und einige Leute damit extrem überraschen werden. Man darf gespannt sein!"Callejon-Sänger BastiBasti spricht derweil davon, bei People Like You "ein Zuhause bei alten Freunden gefunden" zu haben, "die voll und ganz hinter uns stehen, unsere Musik seit Jahren schätzen und die neuen Songs lieben" und verspricht: "Neuer Sound, neues Album, neues Label: Besser kann es gar nicht laufen."Im Sommer 2017 und somit noch vor der Veröffentlichung des kommenden Albums stehen für Callejon Auftritte auf diversen Festivals an. Weitere Kontere seien in Planung.08.-10.06.17 (CH) Interlaken - Greenfield Festival16.-17.06.17 (AT) Nickelsdorf - Nova Rock22.-24.06.17 (DE) Gräfenhainichen - With Full Force23.-25.06.17 (DE) Scheeßel - Hurricane Festival23.-25.06.17 (DE) Neuhausen ob Eck - Southside Festival01.07.17 (DE) Münster - Vainstream Festival07.07.17 (IT) Ritten - Rock Im Ring08.07.17 (DE) Bonn - Rockaue

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen