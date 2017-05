Calimeros feiern Jubiläum mit Lifetime Award

Großansicht Bei der Preisübergabe (von links): Tommy Mustac (Produzent), Christian Müller (Calimeros), Christel Knorrn (Senior Product Manager Telamo), Roland Eberhart, Andy Rynert (beide Calimeros) und Ken Otremba (Geschäftsführer Telamo) (Bild: Telamo) Bei der Preisübergabe (von links): Tommy Mustac (Produzent), Christian Müller (Calimeros), Christel Knorrn (Senior Product Manager Telamo), Roland Eberhart, Andy Rynert (beide Calimeros) und Ken Otremba (Geschäftsführer Telamo) (Bild: Telamo)

Termine

Am 13. Mai 2017 feierte die Schweizer Schlagerformation Calimeros ihr 40-Jähriges Bestehen im ausverkauften Sportzentrum Aretal im Berner Oberland. Dabei überreichte Telamo dem Calimeros-Gründer Roland Eberhart einen Zwei Millionen Lifetime Award für über zwei Millionen verkaufte Tonträger.Seit ihrer Gründung 1976 veröffentlichten die Calimeros weit über 30 Alben und gewannen zahlreiche Gold- und Platinauszeichnungen. Der jüngste Longplayer "Schiff ahoi" konnte sich sieben Wochen in den Offiziellen Deutschen Charts halten und kletterte dort bis auf Platz zwei.Telamo-Chef Ken Otremba , der den Preis an Roland Eberhart übergab, freut sich: "Wer seit sage und schreibe vier Jahrzehnten seine zahllosen Fans begeistert, ein Schlager-Highlight nach dem anderen und so viele Hitalben präsentiert, der hat diese Auszeichnung mehr als verdient."Am 7. Juli erscheint das neue Album "Aloha" beim Warner-Music -Label Telamo. Davor gehen die Calimeros auf Deutschland-Tournee.19.05.17 Pulsnitz20.05.17 Bitterfeld-Wolfen21.05.17 Grimmen29.10.17 Schwedt30.10.17 Oschatz31.10.17 Hoyerswerda03.11.17 Torgau04.11.17 Crimmitschau05.11.17 Halberstadt10.11.17 Chemnitz11.11.17 Freital12.11.17 Böhlen08.12.17 Bad Bellingen09.12.17 Engen10.12.17 Bühl

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen