c/o pop zurrt Kongressprogramm fest

Knapp zwei Monate, bevor die c/o pop Convention am 17. und 18. August 2017 in Köln über die Bühne geht, gaben die Veranstalter von cologne on pop nun das komplette Programm für den Konferenzteil bekannt.Insgesamt haben sich 100 internationale Speaker für den Branchentreff angekündigt, der wie im Vorjahr in den Räumen der IHK Köln stattfindet. Mit dabei ist Michaela Magas, die kürzlich von der EU als European Women Innovator of the Year ausgezeichnet wurde und die interdisziplinären Kreativplattform Music Tech Fest gründete.Auch die Grammy-Gewinnerin und Fair-Trade-Musik-Aktivistin Imogen Heap sowie die Schauspielerin Maria Furtwängler , die Vice-Media-Musikchefin Charlotte von Kotze und der Eventbrite -Manager Frans Jonker wollen auf Panels sprechen.Beide Tage der Konferenz stehen unter dem Motto "Music & Tech", wobei die Themen von den neuen Möglichkeiten für Musikvideos und Promotion durch Augmented Reality, Virtual Reality und Video-Live-Streaming über die Veränderung der Remixkultur durch mobile Endgeräte bis hin zu den Potenzialen von Nischen-Streamingdiensten reichen. Erneut soll dabei das Thema Blockchain eine zentrale Rolle spielen.Der erste Tag der Konferenz rückt als "Brands & Music Day" zudem Kooperationen zwischen der Musikindustrie und Marken in den Fokus, wobei sich ein Schwerpunkt dem Thema Sync widmet. Neben Charlotte von Kotze diskutieren Branchenexperten wie Bernd Dicks (Parookaville Festival), Christoph Pietsch (Geschäftsführer DDB Düsseldorf), Dan Burt (J Walter Thompson) oder Bobby Gumm (Trailer Park, L.A.).Erstmals richtet die c/o pop am Freitag den "New Talent Day" aus. Dabei soll der DIY-Musikergeneration mithilfe von Workshops grundlegendes Wissen rund um das Musikgeschäft vermittelt werden.Neben Keynotes, Talks und Panels soll zudem die Rolle von Frauen in Musik und Musikwirtschaft in mehreren Formaten besonders in den Fokus gerückt werden. Zum Beispiel wollen Maria Furtwängler, ihre Tochter Lisa Furtwängler sowie Dr. Maya Götz vom Internationalen Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI) eine Studie über die Darstellung von Rollenbildern und Geschlechterverhältnissen in Musikvideos vorstellen.Das vollständige Programm und alle Sprecher können Interessierte ab sofort auf den Onlineseiten der c/o pop sehen.

Quelle: MusikWoche

