c/o pop zeigt Filmpremieren

Großansicht Begeben sich auf einen Roadtrip durch das Deutschland der 90er-Jahre: Charly Hübner (links) und Detlev Buck (3. von rechts) mit ihrem Team in einer Szene aus "Magical Mystery oder: Die Rückkehr des Karl Schmidt" (Bild: Gordon Timpen) Begeben sich auf einen Roadtrip durch das Deutschland der 90er-Jahre: Charly Hübner (links) und Detlev Buck (3. von rechts) mit ihrem Team in einer Szene aus "Magical Mystery oder: Die Rückkehr des Karl Schmidt" (Bild: Gordon Timpen)

Mit den Filmen "Conny Plank - The Potential Of Noise" und "Magical Mystery oder: Die Rückkehr des Karl Schmidt" zeigen die Veranstalter von cologne on pop zwei Erstvorführungen auf dem c/o pop Festival, das vom 16. bis 20. August 2017 in Köln stattfindet.Am Donnerstag, den 17. August, feiert "Conny Plank - The Potential Of Noise" internationale Premiere. Die Dokumentation porträtiert den Musikproduzenten Conny Plank, der mit Krautrock Bands wie Neu!, Kraftwerk oder Can arbeitete und Kooperationen mit Bands wie Ultravox, Eurythmics oder Gianna Nannini vorweisen kann. Stephan Plank , der Sohn von Conny Plank, fungierte als Co-Regisseur, Autor und Co-Produzent der Doku.Ergänzt wird die Filmvorführung durch ein Bühnengespräch im Anschluss an die Premiere sowie einen Talk, der im Tagesprogramm der c/o pop Convention stattfindet.Der Film "Magical Mystery oder: Die Rückkehr des Karl Schmidt", nach dem gleichnamigen Roman von Sven Regener, feiert am Freitag, den 18. August, im Kölner Cineplex Filmpalast Premiere in Nordrhein-Westfalen. In der Verfilmung von Regisseur Arne Feldhusen treten neben den Hauptdarstellern Detlev Buck und Charly Hübner auch Kölner Musiker wie Hans Nieswandt Wolfgang Voigt oder Justus Köhnke in Nebenrollen auf.Eine aktuelle Übersicht über das Programm der c/o pop und Tickets können Interessierte auf den Onlineseiten des Branchentreffs erhalten.

Quelle: MusikWoche

