c/o-pop-Veranstalter melden Rekordzahl an Festivalacts

Großansicht Volle Hütte am Tanzbrunnen: Die Kölner Formation AnnenMayKantereit lockte viele Festivalbesucher zu einem zweiten Open Air der c/o pop 2017 (Bild: Christian Faustus) Volle Hütte am Tanzbrunnen: Die Kölner Formation AnnenMayKantereit lockte viele Festivalbesucher zu einem zweiten Open Air der c/o pop 2017 (Bild: Christian Faustus)

Großansicht Antrittsbesuch bei der c/o pop in den Räumen der IHK: NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (zweiter von links) mit (von links) Ralph Christoph und Norbert Oberhaus (beide c/o pop) sowie Ulf Reichardt (Hauptgeschäftsführer IHK Köln) (Bild: MusikWoche) Antrittsbesuch bei der c/o pop in den Räumen der IHK: NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (zweiter von links) mit (von links) Ralph Christoph und Norbert Oberhaus (beide c/o pop) sowie Ulf Reichardt (Hauptgeschäftsführer IHK Köln) (Bild: MusikWoche)

155 Acts traten vom 16. bis 20. August 2017 auf 33 Bühnen bei der 14. Festivalausgabe der c/o pop auf. Im Vorjahr waren es noch rund 120. Die Veranstalter von cologne on pop zählten dabei 2017 zusammen mehr als 30.000 Zuschauer. Weit über die Hälfte des Konzertprogramms bestritten deutschen Acts, heißt es aus Köln, wo man in diesem Jahr neben der Unterstützung von Stadt und Land erstmals auch auf Fördergelder der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien bauen konnte.Zu den Höhepunkten im Livebereich zählten die Open-Airs am Tanzbrunnen mit Omar Souleyman und Moderat am Festivalmittwoch und AnnenMayKantereit und Freunden am Donnerstag, daneben stand aber auch der sogenannte "Super-Samstag" im Fokus, an dem im Belgischen Viertel rund um den Stadtgarten als Festivalzentrale 48 deutsche Nachwuchsbands in 23 Locations spielten.An den Showcases wirkten dabei Kooperationspartner wie Verband für Popkultur in Bayern, die LAG Rock & Pop aus Rheinland-Pfalz, die Music Commission Mannheim aus Baden-Württemberg, RockCity Hamburg oder popNRW aus Nordrhein-Westfalen mit, aber auch die GEMA und das Popcamp des Deutschen Musikrats waren mit Kooperationen an Bord. Das Abschlusskonzert im Saal des Stadtgartens bestritt am Festivalsonntag schließlich die Berliner Gruppe Lea Porcelain."Wir sehen uns als die Startrampe für junge deutsche Bands, in dieser Entwicklung fühlen wir uns bestärkt und der Erfolg dieses Jahres gibt uns Recht", zieht Geschäftsführer Norbert Oberhaus ein positives Resümee. Auch im kommenden Jahr zum 15. Jubiläum des c/o pop Festivals wolle man diesen Weg konsequent weiterverfolgen. Das gilt auch für die Zusammenarbeit im EU-geförderten Musikfestival-Netzwerkprojekts We Are Europe.Im Kongressbereich lag die c/o pop Convention zusammen mit dem Konferenzteil des Interactive Festivals mit über 1000 Fachbesuchern derweil etwa auf dem Niveau der Vorjahre, wenn man von den 1500 Teilnehmern des vergangenen Jahres den Anteil der SoundTrack_Cologne abzieht, die 2017 an die gamescom heranrückt Zu den Schwerpunkten gehörten Themenstränge wie Music And Tech und der erstmals ausgerichtete New Talent Day sowie der schon fast traditionelle Brands & Music Day, den die Agentur Lautstark in Kooperation mit der c/o pop Convention durchführt. Mit über 100 Rednern war die Convention noch internationaler besetzt als zuvor, lassen die Organisatoren um Ralph Christoph als Head of Program wissen. Mit Top-Speakern wie der Grammy-Gewinnerin Imogen Heap, Michela Magas (European Woman Innovator Of The Year), der Schauspielerin Maria Furtwängler oder Bobby Gumm (Trailerpark). sei die Convention als Plattform eine wichtige Maßnahme, um den Standort Köln in der Musikszene zu stärken und mit der vornehmlich in Düsseldorf ansässigen Brandbranche zu verbinden, heißt es aus Köln.Dort hatte der neue Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, Andreas Pinkwart, die c/o pop Convention am 17. August eröffnet und dabei die Bedeutung der c/o pop Convention als Katalysator zwischen der Kreativwirtschaft und den Tech- und Digitalbranchen in NRW unterstrichen.

Quelle: MusikWoche

