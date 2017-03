c/o pop stellt mehr aufstrebende Acts ins Schaufenster

Mit frischen Fördergeldern baut die c/o pop ihr Angebot aus. Die Veranstalter wollen den Fokus auf den heimischen Nachwuchs schärfen. Eine räumliche Verdichtung und ein neues Ticketingsystem sollen zudem mehr Festivalatmosphäre schaffen."Es ist gut, dass für Popmusik in Deutschland mehr Geld zur Verfügung steht", sagt Norbert Oberhaus , Geschäftsführer der veranstaltenden cologne on pop . Dank eines im November 2016 vom Bundestag beschlossenen Pakets unterstützt der Bund den Kölner Branchentreff im laufenden Jahr mit 500.000 Euro und mit der Aussicht, dies auch zwei weitere Jahre lang zu tun."Das gibt uns Planungssicherheit. Der Bund erkennt die c/o pop damit neben dem Reeperbahn Festival und Pop-Kultur Berlin als eines der drei wichtigsten Branchenevents hierzulande an." Dies sei ausdrücklich zu begrüßen, lobt Oberhaus."Wir gehen damit allerdings auch eine Verpflichtung ein", ergänzt Programmleiter Ralph Christoph . Die Fördergelder würden schließlich nicht dem Zweck dienen, sich als Veranstalter zurückzulehnen. Im Mittelpunkt dieser Verpflichtung stehe der Anspruch, die Position der c/o pop als Plattform für heimische Newcomer zu festigen: "Die c/o pop bleibt als Festival ganz eindeutig die wichtigste Anlaufstelle für aufstrebende Talente im deutschen Musikmarkt", sagt Ralph Christoph.Schon in den vergangenen Jahren hätte die Quote an nationalen Acts beim Festival über 50 Prozent und in der Spitze bei bis zu 70 Prozent gelegen. "Das wollen wir weiter ausbauen." So suchen die Veranstalter der c/o pop weiterhin den Schulterschluss mit den Förderorganisationen der Bundesländer im Bereich der Rock- und Popmusik, denen der Kölner Branchentreff künftig mehr noch als bislang als ein Schaufenster auch ins Ausland dienen will: "Alle Labels, die primär mit deutschen Bands arbeiten, können ihr Portfolio bei uns sehr gut ausspielen", sagt Ralph Christoph Das gelte im Umkehrschluss auch für Booker internationaler Events: "Wer die nächsten Moderat, AnnenMayKantereit oder Milky Chance zu sehen bekommen und buchen will, der geht zur c/o pop."Als Plattform für den Nachwuchs dienen unter anderem die für Zuschauer kostenlosen Konzerte: "Wir haben den Supersamstag in den vergangenen Jahren massiv ausgebaut", sagt Ralph Christoph. Mit Popförderern aus Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Baden-Württemberg und Bayern arbeitete man bereits zusammen, nun kommen noch weitere hinzu aus Rheinland-Pfalz und Berlin sowie der Deutsche Musikrat. "Auch die GEMA ist mit einem Showcase dabei", ergänzt Norbert Oberhaus. Sie alle hätten das Konzept des Supersamstags verstanden. "Wir steuern in diesem Jahr bereits auf Kapazitätsgrenzen zu." Oberhaus denkt deshalb bereits darüber nach, das Konzept fürs kommende Jahr auf einen weiteren Tag auszudehnen.Im Festivalbereich will Norbert Oberhaus 2017 das im Vorjahr nicht zustande gekommene Open-Air- Erlebnis nachholen: "Moderat spielen am Eröffnungsabend der c/o pop unter freiem Himmel am Tanzbrunnen." Abgesehen von einer größeren Show in der Berliner Wuhlheide sei das derzeit einer der letzten geplanten Auftritte des Projekts. "Wir rechnen hier mit 3000 bis 4000 Zuschauern." Auch ein zweites Open Air mit deutscher Beteiligung sei bereits in Planung, dann würde der Tanzbrunnen mit seiner Kapazität von bis zu 10.000 Zuschauern "mit großer Wahrscheinlichkeit ausverkauft".Zudem wollen die c/o-pop-Veranstalter "das Festivalgefühl verstärken", wie Oberhaus vorgibt: So gibt es in diesem Jahr nur Karten fürs gesamte Festival oder die verschiedenen Tage, nicht aber für einzelne Shows. das soll Zuschauern die Chance eröffnen, von Spielstätte zu Spielstätte zu pilgern und für sich neue Band zu entdecken. Die Preise seien dabei so gestaffelt, dass ein Tagesticket am Mittwoch beinahe auf dem Niveau des Einzelkonzerts von Moderat rangiere. "Erstmals bieten wir in diesem Jahr zudem auch offiziell ein Kombiticket für alle Events der Convention und für das Festival an", sagt Ralph Christoph.Räumlich konzentrieren sich die Veranstalter in diesem Jahr auf Spielstätten zwischen der Aachener und der Venloer Straße: "Wir wollen das Belgische Viertel strukturell durchgehend erschließen und nutzen. Der einzige Club, der ein wenig ausschert, ist das Gloria als größte Indoor Venue der c/o pop mit 1000er-Kapzität."Mit dem Kongress bleibt die c/o pop derweil in den Räumen der IHK: "Leider zum letzten Mal, weil die IHK umgebaut wird", erklärt Norbert Oberhaus. Am Mittwoch fällt hier zunächst der Startschuss mit dem zweitägigen Interactive Festival. Der Donnerstag dient als Scharniertag, der eine Brücke schlagen soll zu den Themen der Musikkonferenz, die wiederum am Donnerstag und Freitag steigt. Auch der Brands & Music Day, veranstaltet von der Agentur Lautstark in Kooperation mit der c/o pop, gehört wieder mit zum Angebot, das Thema Synch steht erneut auf der Tagesordnung und neu kommt der Themenstrang Music & Tech hinzu.In diesem Bereich will Ralph Christoph unter anderem einmal gesetzte Schlaglichter wie das Thema Blockchain weiter verfolgen, aber auch Nischenangebot im Streamingmarkt und die Entwicklung im Bereich "AR, VR und 360-Grad" beleuchten: "Am Kongressfreitag greifen wir zudem das Nachwuchsthema auch im Konferenzbereich auf und ziehen einen New Talent Day ein", sagt Christoph. In Zusammenarbeit mit popNRW schnüre man ein auf Workshops und Fortbildung ausgerichtetes Paket von der GEMA-Beratung über Informationen zu Vertriebsdienstleistern.Veränderungen gibt es bei den Partner-Events: Aufgrund des Termins - die c/o pop liegt in diesem Jahr ein wenig früher als zuletzt - kommt die Veranstaltung zu früh für die Vertriebstagung von GoodToGo, Groove Attack und Rough Trade. Die Firmenfamilie wolle aber im kommenden Jahr wohl wieder mit dabei sein, wenn die c/o pop ein wenig später stattfindet, verspricht Oberhaus. Auch der Branchentreff Sound- Track_Cologne, der zuletzt den Schulterschuss mit der c/o pop übte, rückt in diesem Jahr aus dem Umfeld des Festivals heraus und an die gamescom heran."Aber auch hier gilt: nächstes Jahr werden die Karten neu gemischt", sagt Oberhaus, der dafür ein engeres Zusammengehen mit den MerchDays ankündigen kann: Die Merchandising-Messe, die 2016 zur c/o pop in einer rund 15 Autominuten entfernten Halle ihre Premiere feierte, findet nun am Donnerstag und Freitag im Börsensaal der IHK statt. Angesichts dieser Voraussetzungen - die Kongressteilnehmer der c/o pop erhalten freien Zugang zur Merchandising-Messe - rechnet Oberhaus auch für 2017 wieder mit rund 1000 Fachbesuchern. Auch bei der Zahl der Konzertgängern plant er auf Vorjahresniveau mit rund 30.000 verkauften Tickets plus den Zuschauern der Konzerte vom Supersamstag.

