c/o pop nennt erste Sprecher und weitere Künstler

Für die 14. Ausgabe der c/o pop, die vom 16. bis 20. August 2017 in Köln stattfindet, gaben die Veranstalter von cologne on pop nun die ersten vier Sprecher bekannt.Gerhard Behles, Mitbegründer der Musiksoftwarefirma Ableton, lehrt heute als Professor für Sounddesign an der Universität der Künste Berlin. Timo Blunck , der als Musiker mit Palais Schaumburg bekannt wurde, ist inzwischen mit der Produktionsagentur Blut für bekannte Marken aktiv. Der Mitinitiator der Verwertungsgesellschaft C3S, Wolfgang Senges, will auf der c/o pop erste Ergebnisse seines neuen Projekts "Blockchain Roundtable Music" vorstellen. Darren Gallop liefert mit seiner Firma Marcato web-basierte Managementlösungen für die Organisation von Festivals.Auch für das Programm des Festivalteils verkünden die Veranstalter Neuigkeiten. Nachdem kürzlich bereits Moderat, Radical Face und Roman Flügel zugesagt hatten, konnte cologne on pop nun unter anderem auch Kraków Loves Adana aus Hamburg, den irischen Folksänger James Vincent McMorrow und den Pianisten Matt Maltese gewinnen. Außerdem spielen der Stuttgarter Motor City Drum Ensemble, Her aus Frankreich, der Niederländer Thomas Azier und die Synth-Pop-Band Jadu Heart.

Quelle: MusikWoche

