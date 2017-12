c/o pop nennt erste Acts

Kürzlich haben die Veranstalter von cologne on pop bereits den Termin und den Ort für die 15. Ausgabe der c/o pop festgelegt. So soll die c/o pop Convention nun am 30. und 31. August 2018 erneut in der Kölner IHK stattfinden, begleitend zum Festival, das vom 29. August bis zum 2. September steigt. Dafür gaben die Veranstalter nun die ersten Künstler bekannt.Auf dem Festival spielen die US-amerikanische Sängerin Yaeji, der niederländische Singer/Songwriter Yellow Days, die französische Elektropop-Band L'Impératrice und die belgische Band Cocaine Piss. Aus Deutschland kommen die Flensburger Band Lirr und Zimt aus Augsburg sowie aus Österreich Aivery, Cari Cari und Dives.Ab sofort können interessierte Besucher Early-Bird-Tickets für 55 Euro auf den Onlineseiten der c/o pop kaufen.Bei der vergangenen Ausgabe der c/o pop vom 16. bis zum 20. August 2017 nahmen über 1000 Fachbesucher das Kongressangebot wahr, während mehr als 30.000 Besucher zu den Konzerten und Festivals in Köln kamen, bei denen insgesamt 155 Acts spielten.

