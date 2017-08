c/o pop nahm Newcomer, Blockchain, VR und Kulturgebiete unter die Lupe

Arbeiten weiter am Thema Blockchain (von links): c-o-pop-Programmchef Ralph Christoph, Wolfgang Senges (ContentSphere, Blockchain Working Group), Musikerin Imogen Heap (FAC - Featured Artist Coalition) und Peter Harris (Resonate) und Moderator Ronny Krieger (Bild: MusikWoche)

Tauchten in virtuell angereicherte Welten ein (von links): Christopher Lenz (Sehsucht), Turo Pekari (Teosto Future Labs, Tom Nield, der mit der Agentur Landmrk Anwendungen entwickelt, die eine Art Pokemon-Go-Erlebnis zum Beispiel auch für musikalische Inhalte ermöglichen, und Moderator Bas Grasmayer (Bild: MusikWoche)

Waren sich über die hohe kulturelle Bedeutung von Clubs auch im urbanen Raum ziemlich einig (von links): die Politiker Karsten Möring (CDU) und Martin Dörmann (SPD), Moderatorin Anja Backhaus (WDR), Katja Hermes (SoundDiplomacy), Heiko Rühl (Klubkomm) und Karsten Schölermann (LiveKomm) (Bild: MusikWoche)

Am 18. August 2017, dem zweiten Kongresstag, zeigte sich die c/o pop Convention kürzlich thematisch in ihrer ganzen Vielfalt. Bereits am frühen Morgen sorgte der von den Veranstaltern der c/o pop in Zusammenarbeit mit dem VUT West erstmals ins Programm gehievte New Talent Day für Andrang in den Räumlichkeiten der Kölner IHK.Die hier zahlreich angebotenen Workshops richteten sich unter anderem an Nachwuchsacts und Labelbetreiber und sollten der Professionalisierung dienen. Das Themenspektrum reichte dabei vom Umgang mit sozialen Netzwerken über erste Schritte hin zum eigenen Label und Fragen zur GEMA oder zur Vertriebsarbeit bis hin zum Livebereich und Details zu Abrechnungsfragen.Neben Angeboten zur Professionalisierung im Nachwuchsbereich deckte das Kongressprogramm Fragen auf einer Spannweite von der Blockchain über virtuelle Welten bis hin zur realen Clubkultur ab.So stellte Wolfgang Senges (ContentSphere) in der von VUT-Vorstand Ronny Krieger geleiteten Diskussionsrunde mit Musikerin Imogen Heap (FAC - Featured Artist Coalition) und Peter Harris (Resonate) die von ihm mit Mitstreitern initiierte Blockchain Working Group vor und machte klar, dass es nicht darum gehen dürfe, Sorgen und Vorbehalte zu schüren, sondern Lösungen zu finden, die eine Vereinfachung für alle bedeuten würden. Ziel müsse es sein, ein transparentes und allen offen stehendes System zu schaffen sowie das "Metadaten-Chaos" zu überwinden: "Damit Blockchain funktioniert, müssen wir zunächst die Aufgaben und Probleme identifizieren, die es zu lösen gilt, und dann die Ansichten aller Stakeholder dazu einholen."Diesen Prozess will die Blockchain Working Group begleiten. Dazu alle Teilnehmer an einen runden Tisch zu bekommen, sei eine immense Aufgabe. Ob sich hierzulande auch Akteure wie die GEMA oder die GVL, der BVMI oder der VUT in der Blockchain Working Group engagieren, wollte Senges zwar nicht bestätigen, es seien aber viele Major-Player an Bord, strich er heraus. Hier könne sich die Zeit des Silo-Denkens bei Labels, Musikverlagen oder Verwertungsgesellschaften dem Ende zuneigen.Um virtuelle Welten und deren Einsatzmöglichkeiten ging es in einer von Bas Grasmayer moderierten Runde, in der zum Beispiel Christopher Lenz von der Berliner Agentur Sehsucht über die neuen Herausforderungen ans Storytelling zum Beispiel in Musikvideos sprach, die sowohl in herkömmlichen Formaten mit schnellen Schnitten als auch, langsamer erzählt, in VR-Versionen funktionieren sollen.Turo Pekari, der bei der finnischen Verwertungsgesellschaft Teosto die Sparte Future Labs leitet, und unter anderem über den Einsatz von Bananen als Signalgeber in Testläufen berichtete, zeigte sich zuversichtlich, "dass sich die ganze Sache unglaublich schnell entwickelt und wir schon sehr bald Anwendungen sehen werden, die zum Beispiel ein Festival als virtuelles Liveerlebnis monetarisiert".Unter der Fragestellung "(Club)Kultur in Gefahr - braucht Deutschland Kulturschutzgebiete" sprach schließlich eine Runde mit den Politikern Karsten Möring (CDU) und Martin Dörmann (SPD), Katja Hermes (SoundDiplomacy), Heiko Rühl (Klubkomm) und Karsten Schölermann LiveKomm ) über die Bedeutung von Musikspielstätten, deren Bedeutung für Städte und deren urbane Kultur, vor allem aber auch über die Vielzahl an Problemen in Hinblick auf Finanzierung und Nachbarschaft. "Zur urbanen Kultur gehören Clubs dazu", sagte Dörmann, auch Möring bestätigte, dass der Kulturbegriff in Zusammenhang mit der Arbeit der Klubbetreiber "unstrittig" sei, wobei es allerdings politisch immer darum gehen müsse, einen Ausgleich zum Beispiel zwischen den Interessen der Betreiber und Anwohner zu schaffen, was nicht immer ohne Konflikte zu lösen sei.Schölermann brach hier mehrfach eine Lanze für die Clubs und deren Betreiber, die zum Beispiel den Einbau einer Lärmschleuse oft finanziell kaum stemmen könnten: "Wir zahlen 104 Prozent unserer Einnahmen aus dem Kartenverkauf an Gagen aus und subventionieren uns damit selbst aus dem Gastronomieumsätzen." Clubbetreiber würden mit ihren Kulturbetrieben zudem das Leben in vielen Vierteln erst wirklich lebenswert machen. "Wir brauchen mehr Schölermanns", zeigte sich SPD-Politiker Martin Dörmann schließlich ganz offenbar beeindruckt vom Plädoyer des LiveKomm-Vorsitzenden.

