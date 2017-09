c/o pop findet 2018 später statt

Großansicht Antrittsbesuch bei der c/o pop 2017 in den Räumen der IHK: NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (zweiter von links) mit (von links) Ralph Christoph und Norbert Oberhaus (beide c/o pop) sowie Ulf Reichardt (Hauptgeschäftsführer IHK Köln) (Bild: MusikWoche) Antrittsbesuch bei der c/o pop 2017 in den Räumen der IHK: NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (zweiter von links) mit (von links) Ralph Christoph und Norbert Oberhaus (beide c/o pop) sowie Ulf Reichardt (Hauptgeschäftsführer IHK Köln) (Bild: MusikWoche)

Wenige Wochen nach der c/o pop 2017 haben die Organisatoren nun den Termin fürs kommende Jahr offiziell bestätigt - und rückt dabei im Veranstaltungskalender rund zwei Wochen nach hinten: So fand die 14. c/o pop ab dem 16. August 2017 statt, 2018 nun soll das Festival vom 29. August bis zum 2. September steigen, die Konferenz besetzt den 30. und 31. August. "2018 feiern wir übrigens unser 15-jähriges Jubiläum - ihr könnt euch also auf ein besonderes Programm freuen", lassen die Veranstalter von cologne on pop auf ihren Onlineseiten wissen.Die Jubiläumsausgabe des Festivals samt Kongress und Branchentreff rückt dabei ans Ende der Sommerferien im Bundesland Nordrhein-Westfalen, die 2018 vom 16. Juli bis 28. August dauern. In diesem Jahr lag die c/o pop noch in den großen NRW-Ferien. Während im Festivalbereich eine Rekordzahl an Acts auftrat, rangierte die c/o pop Convention zusammen mit dem Konferenzteil des Interactive Festivals mit über 1000 Fachbesuchern etwa auf dem Niveau der Vorjahre, wenn man von den 1500 Teilnehmern des Jahres 2016 den Anteil der SoundTrack_Cologne abzieht, die an die gamescom heranrückte.Die gamescom wiederum findet 2018 vom 22. bis zum 25. August statt - und somit vor und nicht wie in diesem Jahr nach der c/o pop.Noch nicht offiziell geklärt ist derweil noch, welche Räumlichkeiten die Konferenz der c/o pop 2018 bespielt; die Kölner IHK steuert auf Umbaumaßnahmen zu.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen