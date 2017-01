c/o pop Festival stockt Programm auf

(Bild: c/o pop)

Während in Köln noch bis zum 21. Januar 2017 die Cologne Music Week läuft, präsentieren deren Veranstalter von cologne on pop bereits zahlreiche weitere Acts für das Festival der c/o pop, das cologne on pop vom 16. bis 20. August ausrichtet. Moderat standen bereits zuvor als ein Headliner des Festivals statt. Nun kommen unter anderem Acts wie Roman Flügel, L'aupaire, Voodoo Jürgens oder Oum Shaft hinzu, aber auch Radical Face, Faber, Fil Bo Riva oder Martin Kohlstedt.Bis zum 22. Januar gilt für interessierte Festivalgänger noch ein Frühbucherpreis von 55 Euro, ab dem 23. Januar beträgt der Festivalticketpreis 75 Euro. Auch ein neu positioniertes Kombiticket ist erhältlich, das neben den Konzerten des Festivals auch Zugang zum Kongressgeschehen der c/o pop Convention am 17. und 18. August 2017 gewährt: Für den Kongress gilt derzeit noch ein Frühbucherpreis in Höhe von 99 Euro, das Kombiticket soll 149 Euro kosten.

Quelle: MusikWoche

