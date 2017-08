c/o pop bot Partnern Präsentationsflächen

Brachten Berliner Musik nach Köln (von links): Stephan Hengst, Jana Rahmlow, Olaf "Gemse" Kretschmar und Reka Zalan (alle Berlin Music Commission)

Versammelten Sentric-Künstler im Zimmermanns (von links): Christina Otto-Sauer und Simon Pursehouse(beide Sentric Music) mit Jürgen Sauer (ADA/Warner Music)

Tauschten sich in der Lounge vom Restaurant Hallmackenreuther aus (von links): Carl-Philip Pfleger (orf.at), Sam Reinard (Sonic Visions), Ralph Christoph (c/o pop), Daniel "Meteo" Peters (Management für Apparat), Pia Hoffmann (Music Supervising) und Thomas Roscheck (Rockhal / Sonic Visions)

Unterhielten sich im Biergarten des Kölner Stadtgartens (von links): Matthias Budden (c/o pop), Thorsten Kolotzek (AD ticket/ReserviX ), Elif Aydogdu (Slush Music Festival & Conference ), Rense Van Kessel (Friendly Fire / Best Kept Secret Festival ) und Dino Luppeli (Linecheck Showcase & Conference )

Zahlreiche Partner zeigten auf der c/o pop mit Showcases oder Empfängen Präsenz. Mit dabei waren unter anderem die Berlin Music Commission, das Team von Sentric Music, das Luxemburger Festival Sonic Visions oder die Ticketingdienstleister von Ad ticket und ReserviX.Das Team der Berlin Music Commission zelebrierte in Köln am 17. August im Scheuen Reh das zehnte Jubiläum der Compilation-Reihe "listen to berlin", begleitet von einem Showcase. Dabei traten auf dem Hans-Böckler-Platz die Formationen HYMMJ und Shirley Holmes auf, die auf der in Kürze zur Veröffentlichung anstehenden neuen Folge der "listen to berlin"-Reihe zu finden sind.Nur wenige Meter entfernt lud derweil ebenfalls am Festivalfreitag Sentric Music zu einem Showcaseabend in den Club Z im Zimmermanns an der Venloer Straße. Mit dabei waren unter anderem Snoffeltoffs und Somme Partel.Außerdem luden die Organisatoren vom Konferenz- und Showcase-Event Sonic Visions aus Luxemburg am Samstag ab 16 Uhr zu einem Treff ins Hallmackenreuther am Brüsseler Platz. Bei Wein und Fingerfood stellte sich das Team von Sonic Visions im kleinen Kreis vor.Anschließend hatten c/o-pop-Besucher die Chance, sich von 18 bis 20 Uhr bei einem Networking-Event der Ticketing-Unternehmen AD Ticket und ReserviX zu versammeln. Im Kölner Stadtgarten trafen sich die Veranstalter von europäischen Festivals wie dem Pitchfork Music Festival Paris, Rock For People aus Tschechien oder dem niederländischen Best Kept Secret, um sich mit Agenten und Managern zu vernetzen.

