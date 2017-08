c/o pop beleuchtet Gender-Fragen und Streaming-Nischen

Großansicht Antrittsbesuch bei der c/o pop in den Räumen der IHK: NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (zweiter von links) mit (von links) Ralph Christoph und Norbert Oberhaus (beide c/o pop) sowie Ulf Reichardt (Hauptgeschäftsführer IHK Köln) (Bild: MusikWoche) Antrittsbesuch bei der c/o pop in den Räumen der IHK: NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (zweiter von links) mit (von links) Ralph Christoph und Norbert Oberhaus (beide c/o pop) sowie Ulf Reichardt (Hauptgeschäftsführer IHK Köln) (Bild: MusikWoche)

Großansicht Nahmen Fragen der Gender Equality unter die Lupe (von links): Maria und Lisa Furtwängler (MaLisa Stiftung), Maya Götze (IZI), Moderatorin Bianca Hauda, Autorin und Moderatorin Jenni Zylka und Tina Funk (Vevo) (Bild: MusikWoche) Nahmen Fragen der Gender Equality unter die Lupe (von links): Maria und Lisa Furtwängler (MaLisa Stiftung), Maya Götze (IZI), Moderatorin Bianca Hauda, Autorin und Moderatorin Jenni Zylka und Tina Funk (Vevo) (Bild: MusikWoche)

Auftritte von NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart und Schauspielerin Maria Furtwängler prägten den ersten Kongresstag der c/o pop 2017 . Dabei ging es unter anderem um Digitalisierung und Frauenbilder in Musikvideos. Aber auch Fragen zur Entwicklung im Bereich Streaming und die Möglichkeiten der Technik im Festivalbereich.Zunächst aber eröffnete der FDP-Politiker Andreas Pinkwart, der seit Ende Juni in der schwarz-gelben Landesregierung von Nordrhein-Westfalen als Minister für die Bereiche Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie fungiert, den Branchentreff und begrüßte die Teilnehmer der c/o pop und des Brands & Music Days in "den heiligen Hallen" der Kölner IHK. In seiner Antrittsrede sprach Pinkwart die bedeutende Rolle der Kultur- und Kreativwirtschaft mit ihrem Milliardenpotenzial für die Entwicklung des Bundeslands an und bezeichnete die Musikwirtschaft als einen "bedeutenden Teil" der Kreativwirtschaft. Der Minister nannte NRW ein Land der Start-ups und der Innovation und verwies darauf, dass er sich in seiner Zeit in der Wissenschaft - Pinkwart war zuletzt Rektor der HHL-Handelshochschule Leipzig und Lehrstuhlinhaber für Innovationsmanagement und Entrepreneurship - unter anderem mit Fragen der Blockchain-Technologie beschäftigt habe. Dass dieses Thema auch bei der c/o pop auf der Agenda stehe, sei spannend, zugleich aber auch eine Herausforderung.Nach der Verabschiedung des Ministers gaben Lautstark-Agenturchef Fabian Gerhartz und c/o-pop-Programmleiter Ralph Christoph den Startschuss zum Brands & Music Day, der bei der c/o pop schon beinahe traditionell das Zusammenspiel von Musik und Marken in den Fokus rückt und das Potenzial von Synch-Deals beim Einsatz von Musik in Film, Fernsehen und Werbung beleuchtet. Der Auftritt der "Vice"-Managerin und Musikberaterin Charlotte von Kotze, die als Director of Music bei "Vice" am Standort New York tätig ist und in Köln ihre erste Keynote hielt, geriet allerdings zunächst zu einer Werbeveranstaltung für das internationale agierende Medienunternehmen.Abseits der Musik- und Medienwelt ging es am ersten Kongresstag der c/o pop auch um das Livegeschäft und den Streamingmarkt. So berichtete Frans Jonker , der nach der Übernahme des von ihm mitbegründeten Dienstleisters Ticketscript durch Eventbrite nun die Geschicke des zusammengeschlossenen Unternehmens in Kontinentaleuropa lenkt, von der Entwicklung im Ticketing. Habe man vor zehn Jahren noch fragende Gesichter gesehen, wenn es um den Onlinekauf von Eintrittskarten ging, sei Print-At-Home-Technik nur wenig später etabliert gewesen, erinnerte Jonker. Später gab es dann die gleichen fragenden Gesichter beim Mobile Ticketing, das sich zunehmend durchsetze. Nun gehe es darum, die mobilen Möglichkeiten zum Wohle der Käufer von Konzert- und Festivalkarten zu nutzen, aber auch im Interesse der Veranstalter. Jonker sprach unter anderem bargeldlose Zahlungsmöglichkeiten im Festivalbereich an, aber auch die Analyse von Daten, die zum Beispiel helfen könne, zusätzliches Personal an hochfrequentierte Verkaufsstände zu senden. Zudem umriss Jonker die technischen Möglichkeiten im Ticketing als mögliche Chance, den überteuerten Weiterverkauf von Eintrittskarten einzudämmen.Mögliche Nischen im Streamingmarkt und deren Potenzial für Kreativschaffende und Plattformbetreiber beleuchtete derweil eine Runde mit unter anderem Peter Harris (Resonate) und Nikoo Sadr (The Orchard), während eine von Alexander Eß (Vevo) geleitete Gesprächsrunde die Entwicklung im Videostreaming samt Interaktionsmöglichkeiten und deren Auswirkungen bis hinein in den Produktionsprozess von Musik unter die Lupe nahm.Ein weiterer Themenstrang widmete sich schließlich den Fragen der Gender Equality, eröffnet mit einem Keynote-Interview mit Michela Magas (Music Tech Fest) und abgerundet von einer Gesprächsrunde zu Geschlechterrollen in Musikvideos. Hier stellte Schauspielerin Maria Furtwängler zunächst eine Studie vor, die sie zusammen mit ihrer Tochter, der unter dem Namen Lisa Lou als Musikerin aktiven Lisa Furtwängler, und der gemeinsamen MaLisa Stiftung initiierte. Unter anderem ging es dabei um ungleich verteilte Rollen für Männer und Frauen in Film und TV, bis hinein in die Charaktere des Kinderfernsehens. Anschließend kamen unter anderem um die Ergebnisse der Untersuchungen von Maya Götze an dem von ihr seit 2003 geleiteten Internationalen Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI) zur Sprache. So zeigte eine Analyse der Musikvideos zu den Top 100 aus Deutschland und den USA der vergangenen Jahre eine große Menge an sexualisierten Inhalten mit entsprechender Rollenverteilung. Dennoch, so Götze, wollten sieben von zehn Jugendlichen so aussehen wie die Akteure in den Musikvideos.Während das Kongressgeschehen schließlich auf dem Platz vor der IHK ausklang, meldete das Team der c/o pop per App den Ausverkauf der Festivaltickets; nur noch Tageskarten seien verfügbar.

Quelle: MusikWoche

