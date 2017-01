by:Larm holt Nigel Godrich und Simon Raymonde

Bisse: Højlandet (Showbisse Inc)

Cherrie: Sherihan (RMH Sound)

CTM: Suite for a Young Girl (Tambourhinoceros)

The Hearing: Adrian (Solina Records)

Jenny Hval: Blood Bitch (Sacred Bones)

Mikko Joensuu: Amen 2 (Svart Records)

Jóhann Jóhannsson: Arrival OST (Deutsche Grammophon)

Kornel Kovacs: The Bells (Studio Barnhus)

Nosizwe: In Fragments (So Real International)

Oranssi Pazuzu: Värähtelijä (Svart Records)

Skúli Sverrison, Hilmar Jensson, Arve Henriksen: Saumur (Mengi)

Værket: Jealousy Hits (Escho)

Mit Sprechern wie dem Radiohead-Produzenten Nigel Godrich und Simon Raymonde (Cocteau Twins, Bella Union) nimmt by:Larm Gestalt an. Das norwegische Showcasefestival geht vom 2. bis 4. März 2017 wieder in Oslo über die Bühne.Ebenfalls für den Konferenzteil bestätigt sind Ismail Elshareef (Ticketmaster), der Manager Babak Azarmi (Silvana Imam, Erik Lundin), Glastonbury-Anwalt Ben Challis, die A&R-Managerin von 4AD, Jane Abernethy (Bon Iver, Grimes, Deerhunter) und Schwedens Live-Nation-Chef Thomas Johansson.Geplant sind zwei von der GO Group und Yourope präsentierte Runden zu den Tehmen "Peace, Love And Populism" sowie "Responsibility Nordic Edition - Wake Up!". Diskutiert werden soll auch "The Big Radio Debate", "The Green Guide For Promoters" und "Equality In The Nordic Music Industry".Neu im Liveprogramm in diesem Jahr ist die Reihe by:Larm Black, die den Rock- und Metalbereich im Festivalbereich stärken soll. Dafür haben die Veranstalter mehr als 20 Bands gebucht, die in zwei eigens dafür reservierten Clubs spielen sollen.Fixer Programmpunkt bei by:Larm ist der 2010 ins Leben gerufene Phonofile Nordic Music Prize. Aus den von einer Jury nominierten Alben aus den nordischen Ländern wählt eine weitere Expertenjury dann vor Ort den Sieger. Nominiert sind in diesem Jahr:

