BVMI und GfK dementieren "Charts-Chaos"

Großansicht Bekräftigen die Relevanz der Offiziellen Deutschen Charts: Markus Giloth (GfK; links) und Florian Drücke (BVMI) (Bild: GfK Entertainment (Giloth); Markus Nass (Drücke)) Bekräftigen die Relevanz der Offiziellen Deutschen Charts: Markus Giloth (GfK; links) und Florian Drücke (BVMI) (Bild: GfK Entertainment (Giloth); Markus Nass (Drücke))

Der Bundesverband Musikindustrie (BVMI) und GfK Entertainment weisen Meldungen mehrerer deutscher Onlinedienste wie der "Bild" über ein "Charts-Chaos" zurück, wonach unterschiedliche Ermittlungsmethoden bei den Offiziellen Deutschen Charts (ermittelt nach Umsatz) und anderen Hitlisten (ermittelt nach Menge) aktuell zu verschiedenen Spitzenreitern führten.BVMI und GfK Entertainment bekräftigen dazu, dass Kraftklub mit ihrem Album "Keine Nacht für niemand" in der Ermittlungswoche 23/2017 (vom 2. bis 8. Juni) "sowohl nach Umsatz als auch nach Menge" auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Charts stehen. Die Band aus Chemnitz löste in der angebenen Woche Helene Fischer mit ihrem gleichnamigen Album an der Spitze ab.Die Hitlisten, die GfK "seit Jahrzehnten" im Auftrag des BVMI ermittele, decken demnach "über 90 Prozent aller Musikverkäufe ab, darunter alle relevanten Download- und Streaming-Anbieter". Sie hätten damit "die herausragende Marktabdeckung in Deutschland". Als Basis dienen Verkaufs- beziehungsweise Nutzungsdaten von 2.800 Einzelhändlern. Mathias Giloth , Geschäftsführer GfK Entertainment, verlautet: "Die Offiziellen Deutschen Charts von GfK Entertainment werden nach Umsatz erstellt und sind aufgrund ihrer Datenbasis und Aussagekraft das zentrale Branchenbarometer. Aber auch nach reinen Stückzahlen liegen Kraftklub in dieser Woche an der Spitze, sodass kein 'Chaos' auszumachen ist."In der Vergangenheit habe es immer wieder Fälle gegeben, bei denen sich gezeigt habe, "wie wichtig unsere umfassende Datengrundlage ist", so Giloth. "In der Woche 50/2016 beispielsweise landete der Rapper Kollegah mit weitem Abstand auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Charts. Und auch nach Menge hatte er einen weiten Vorsprung von ca. 30.000 Alben zur Nummer zwei. Media Control meldete Kollegah dagegen damals sogar nur abgeschlagen auf Platz drei, was dem Künstler absolut nicht gerecht wurde." Florian Drücke , Geschäftsführer des Bundesverbands Musikindustrie, erklärt: "Die Offiziellen Deutschen Charts, die im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie von GfK Entertainment erhoben werden, sind die Leitwährung und damit der zuverlässige Spiegel des Musikmarktes, weil sie im Gegensatz zu anderen Charts tatsächlich alle relevanten Verkaufsdaten, und zwar format- und plattformübergreifend, einbeziehen."Bei Fragen zu inhaltlichen Themen, wie sie in einigen Medien dargestellt worden seien, stehe sein Verband, der die Offiziellen Deutschen Charts herausgebe und die Regularien dahinter verantworte, "generell immer gern direkt Rede und Antwort, insbesondere, um Fehlinformationen zu vermeiden, die sich heutzutage bekanntlich besonders schnell verbreiten und die Fans unnötig in Wallung bringen".

Quelle: MusikWoche

