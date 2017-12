BVMI sieht Vcast-Spruch des EuGH als Baustein in Sachen Streamripping

Will klarstellen, dass Kreative und ihre Partner angemessen an der Verbreitung ihrer Inhalte partizipieren: Florian Drücke (Bild: Markus Nass)

Im Zwist zwischen den englischen Vcast-Betreibern und dem italienischen Fernsehsender Reti Televisive Italiane (RTI) hatte ein Gericht in Turin den Europäischen Gerichtshof (EuGH) in einem sogenannten Vorabentscheidungsersuchen angerufen. Die Luxemburger Richter entschieden nun kürzlich, dass sich die Betreiber des Onlinevideorecorders nicht auf Fragen der Privatkopie berufen können: Die Weiteverbreitung durch Vcast stelle eine "von der ursprünglichen Wiedergabe unterschiedliche öffentliche Wiedergabe" dar, für die somit "eine Erlaubnis der Inhaber der Urheberrechte oder der verwandten Schutzrechte erteilt werden" müsse, heißt es in einer Mitteilung des EuGH (pdf) zum Urteil mit dem Aktenzeichen C-265/16. "Folglich kann ein solcher Fernaufzeichnungsdienst nicht unter die Ausnahmeregelung für Privatkopien fallen."Beim Bundesverband Musikindustrie (BVMI) begrüßt man diese Entscheidung des EuGH als wichtigen Fingerzeig in der Diskussion um die Value-Gap-Wertschöpfungslücke. Zudem werde das Urteil auch Auswirkungen auf das sogenannte Streamripping haben, heißt es aus Berlin. Die Nutzung solcher Mitschnitt-Tools hatten die IFPI-Verbände der Musikwirtschaft zuletzt als die derzeit weltweit häufigste Form von Urheberrechtsverletzungen identifiziert und international ins Visier genommen "Es ist erfreulich, dass der EuGH hier für zunehmende Klarheit im digitalen Lizenzgeschäft sorgt und damit ein Signal an viele Dienste sendet, die sich in einem Graubereich einrichten wollten", sagt der BVMI-Vorstandsvorsitzende Florian Drücke . "Scharf konturierte Exklusivrechte führen zu Eindeutigkeit bei Geschäftsfeldern, machen Investitionen auf allen Seiten planbarer und reduzieren die Möglichkeit des Freeriding unter dem Deckmantel juristischer Unklarheiten." Es sei zudem höchste Zeit, "sich der digitalen Realität zu stellen und vor allem im europäischen digitalen Binnenmarkt für noch mehr Klarheit zu sorgen", betont Drücke."Nur so werden Kreative und ihre Partner in Zukunft auch am Markt angemessen am Erfolg der Verbreitung ihrer Inhalte partizipieren. Die aktuelle Priorität ist aus Branchensicht das Schließen des Value Gap, hier hat die Kommission sehr gute Vorschläge unterbreitet, und wir fordern das Europäische Parlament, aber auch die Bundesregierung auf, diese zu unterstützen."

Quelle: MusikWoche

