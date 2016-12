BVMI-Geschäftsführer Drücke leitet den Wahlkampf ein

Großansicht Will das Narrativ von der "Anpassung des Urheberrechts an die digitale Zeit" kritisch hinterfragen: Florian Drücke (Bild: Markus Nass) Will das Narrativ von der "Anpassung des Urheberrechts an die digitale Zeit" kritisch hinterfragen: Florian Drücke (Bild: Markus Nass)

Kurz vor dem anstehenden Jahreswechsel nimmt Florian Drücke , Geschäftsführer des Bundesverbands Musikindustrie , noch einmal den "nervenaufreibenden Schlussspurt in Sachen Urhebervertragsrecht" unter die Lupe: "Dass diese Novelle nun verabschiedet ist, ist gut", urteilt Drücke, der in seiner Botschaft auf den Onlineseiten des Branchenverbands parallel auf die Standpunkte der DMV-Musikverleger , des VUT oder der Gamesbranche verweist, aus Sicht des BVMI. "Auch, weil wir uns dann wieder anderen Themen zuwenden können."Allerdings rechnet Drücke bei einigen Punkten der Gesetzesreform durchaus noch mit weiteren Diskussionen im Markt, zum Beispiel bei der Frage nach gemeinsamen Vergütungsvereinbarungen oder dem Auskunftsanspruch."Begrüßenswert ist jedoch ausdrücklich, dass hinsichtlich neuer Nutzungsarten - Paragraph 79b UrhG, 'Vergütung des ausübenden Künstlers für später bekannte Nutzungsarten' - der Anspruch auf Vergütung nicht zwingend, wie noch im Regierungsentwurf vorgesehen, durch eine Verwertungsgesellschaft wahrgenommen werden muss", kommentiert Drücke. Das sei aus Sicht der Musikindustrie eine wichtige Korrektur: "Verwertungsgesellschaften sind unbestritten von großer Bedeutung im kreativwirtschaftlichen Ökosystem, dennoch sollten nicht alle Bereiche 'kollektiviert' werden - die Einigung zwischen individuellen Partnern bleibt ein wichtiger marktwirtschaftlicher Bestandteil."Darüber hinaus aber richtet Drücke den Fokus bereits auf den 2017 anstehenden Wahlkampf - und will bei der anstehenden Positionierung "das im politischen Raum immer wiederkehrende Narrativ" von der "Anpassung des Urheberrechts an die digitale Zeit" kritisch hinterfragen: "Zum einen ist die Anpassung des Rechtsrahmens an die zunehmend digitale Gesellschaft generell eine Herausforderung und kein Spezifikum des Urheberrechts. Zum anderen sollte man sich nun erst einmal darauf konzentrieren, was sich auf EU-Ebene bis zum Ende der Legislatur mit Blick auf die Überarbeitung des Urheberrechts noch realisieren lässt, dies entsprechend vorantreiben und dann schauen, ob und an welcher Stelle ein Nachjustieren beim nationalen Urheberrecht überhaupt noch notwendig ist."Für Drücke ist schließlich klar, dass regulatorische Eingriffe in funktionierende Märkte nicht ungefährlich sind: "Wichtig ist das Eingreifen des Gesetzgebers dagegen dort, wo die marktwirtschaftliche Balance gestört ist, wie es im Verhältnis zwischen den Inhalteproduzenten und den Onlineplattformen nach wie vor der Fall ist", streicht der BVMI-Geschäftsführer mit Verweis auf das Stichwort Value Gap heraus. "Für die Musikindustrie bleibt daher weiterhin entscheidend, dass die Rolle von Plattformen wie YouTube klargestellt wird."Es gehe "um einen belastbaren Rechtsrahmen, der Augenhöhe zwischen den Unternehmen der Kreativwirtschaft und Plattformen schafft" und somit "das Funktionieren dieser bedeutenden Lizenzmärkte gewährleisten" könne, formuliert Drücke. "In diesem Sinne schauen wir einer spannenden Debatte im kommenden Jahr entgegen."

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen