Bushido steigt bei Spotify zum Rekordhalter auf

Kommt allein mit drei Songs auf zusammen gut zwölf Millionen Streamingabrufe bei Spotify: Bushido (Bild: Sony Music)

Mit seinem aktuellen Album, "Black Friday" , übernahm Bushido jüngst den ersten Platz der Offiziellen Deutschen Charts . Bei Spotify brach der Rapper zudem den bereits seit 2014 bestehenden Streamingrekord von Kollegah für Künstler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. So kamen die Titel von "Black Friday" in der ersten Woche nach Veröffentlichung bei dem Streamingdienst in der deutschsprachigen Region auf zusammen 14,6 Millionen Abrufe. Zum Vergleich: Bei Kollegah und dessen Album "King" kamen drei Jahre zuvor binnen Wochenfrist 10,9 Millionen Streams zusammen Mit jeweils mehr als vier Millionen Abrufen seien "Papa", "Sodom und Gomorrha" und "Gehen wir rein" die erfolgreichsten Songs aus dem aktuellen Album. Zwischenzeitlich habe Bushido bis zu dreizehn Tracks gleichzeitig in den Top 50 der deutschen Spotify-Charts platzieren können, heißt es aus Berlin. Am Nachmittag des 19. Juni rangiert "Papa" bereits bei mehr als 5,8 Millionen Streans.Seit Anfang April 2017, als Bushido die erste Single von seinem neuen Album veröffentlichte, habe der Künstler zudem die Zahl der monatlichen Hörer auf der Plattform von 809.400 auf 1,77 Millionen steigern können.

Quelle: MusikWoche

