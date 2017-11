Bureau Export brachte deutsche und französische Songwriter zusammen

Großansicht Trafen sich zum kreativen Austausch (von links): Christian Raab (Haus2000), Pierre Durand (Peer Music France), Olivier Lacourt (Le Bureau Export), Dr Tyler, Ateph Elidja, Salima Drider, Mona Ives, Konrad Birnbauer, Craig Walker, Olly Lagemann, Ben Ling (Le Bureau Export), Daniel Winkel (Le Bureau Export), Florian Griessman, Stephane Lozac'h, Marius Groeh, Max Gervink (PQ World), Suna, Joscha Baltes, Nicolas Gueguen, Camille Mortier (Strictly Confidential), Philippe Manivet (Musigamy), Jan Hendrik Schmid und Thomas Jamois (Velvetica) (Bild: Le Bureau Export) Trafen sich zum kreativen Austausch (von links): Christian Raab (Haus2000), Pierre Durand (Peer Music France), Olivier Lacourt (Le Bureau Export), Dr Tyler, Ateph Elidja, Salima Drider, Mona Ives, Konrad Birnbauer, Craig Walker, Olly Lagemann, Ben Ling (Le Bureau Export), Daniel Winkel (Le Bureau Export), Florian Griessman, Stephane Lozac'h, Marius Groeh, Max Gervink (PQ World), Suna, Joscha Baltes, Nicolas Gueguen, Camille Mortier (Strictly Confidential), Philippe Manivet (Musigamy), Jan Hendrik Schmid und Thomas Jamois (Velvetica) (Bild: Le Bureau Export)

In den Songwriting Suites und Studios des Haus2000 in Kreuzberg organisierte das französische Exportbüro Le Bureau Export mit der französischen Verwertungsgesellschaft SACEM vom 19. bis zum 24. November 2017 das erste deutsch-französische Songwriting-Camp.Insgesamt nahmen elf internationale Autoren und Komponisten an dem Camp teil. Die Songwriter teilten sich jeden Tag in vier neue Teams auf, um deutsche und internationale Teilnehmer zu mischen. Für jeden Tag erhielten die Gruppen dann einen Arbeitsauftrag aus Deutschland oder Frankreich. So erarbeiteten sie Musik für Werbekampagnen oder Songs für Künstler. Craig Walker, ehemaliges Bandmitglied der britischen Band Archive, stand den Teilnehmern als Pate zur Seite. Ben Ling vom Le Bureau Export erklärt die Ziele des Songwriting-Camps: "Unser Anliegen war es, Songwriter aus Frankreich und Deutschland unter ein gemeinsames Dach zu bringen, um einzigartiges und innovatives Material zu erarbeiten und dieses dann an französische und deutsche Werbeagenturen und Publisher heranzutragen."Die Ergebnisse hätten seine Erwartungen weit übertroffen, führt Ben Ling weiter aus. Das Feedback der Songwriter und Publisher sei überragend positiv ausgefallen, sodass Le Bureau Export die Zusammenarbeit definitiv fortführen will und dabei hofft "die Beziehungen im Bereich Songwriting zwischen diesen beiden starken Musikmärkten weiter zu festigen".

Quelle: MusikWoche

