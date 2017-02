Bureau B lässt Kassetten aufleben

Eigentlich kennt man solche Erfolgszahlen derzeit nur aus dem Streamingmarkt. Doch auch die Musikkassette erfuhr 2016 ein Wachstum von 74 Prozent auf dem US-amerikanischen Musikmarkt, wie "Billboard" kürzlich auf Basis von Zahlen der Chartsermittler von Nielsen Music und mit Verweis auf Bestseller wie das Tape zum Film "Guardians Of The Galaxy: Awesome Mix Vol. 1" berichtete. Im Vergleich zu den insgesamt 200 Millionen abgesetzten Alben bilden die 129.000 im vergangenen Jahr in den USA verkauften MCs jedoch immer noch eine schmale Nische.Nichtsdestotrotz setzen auch hierzulande manche Labels wieder auf den alten Tonträger. Am 10. Februar 2017 veröffentlicht zum Beispiel das Hamburger Label Bureau B gleich zwei Compilations, die sich der elektronischen Untergrundmusik der Achtziger in der DDR sowie in Düsseldorf widmen.Auf "Magnetband - Experimenteller Elektronik-Underground DDR 1984-1989" finden sich Stücke von Künstlern aus der ehemaligen DDR wie Kriminelle Tanzkappelle, Stoffwechsel oder Der Demokratische Konsum. "Sammlung - Elektronische Kassettenmusik Düsseldorf 1982-1989" beleuchtet die Düsselsdorfer Szene, die sich um Kassetten-Labels wie Klar!80 oder Plattenläden wie Pure Freude und Heartbeat drehte. Künstler wie Pfad der Tugend, Maria Zerfall oder Kurzschluss experimentierten damals mit teils minimalistischer elektronischer Musik, die laut Bureau B heute "Drone, Ambient oder Hypnagogoc genannt wird".Als Reminiszenz an die Kassette, dem "damals billigsten und schnellsten Medium", erscheinen die beiden Compilations nicht nur digital und auf Vinyl, sondern stilecht auch als Musikkassette. Dafür ließ Bureau B die Kassetten mit einer Auflage von jeweils 100 Stück bei der Firma Audio-Service in Leipzig fertigen.

