Bundesverband bestätigt Abschaltung von YouTube-mp3.org

Großansicht Hat gute Nachrichten für Rechteinhaber: Florian Drücke (Bild: Markus Nass) Hat gute Nachrichten für Rechteinhaber: Florian Drücke (Bild: Markus Nass)

YouTube-mp3.org, weltweit größter Anbieter gerippter und ohne Erlaubnis der Rechteinhaber mitgeschnittener Musikdateien, ist nach einem international koordinierten rechtlichen Vorgehen der Musikindustrie vom Netz genommen worden.Die in Deutschland ansässige Website war von Philip Matesanz gegründet worden. Sie zählte weltweit über 60 Millionen Nutzer im Monat - davon rund eine Million in Deutschland. Nun hat sie den Dienst weltweit abgeschaltet und sich verpflichtet, die Rechte von Künstlern und Tonträgerherstellern künftig nicht weiter zu verletzen.Dies melden die International Federation Of The Phonographic Industry (IFPI), der Dachverband des Bundesverbands Musikindustrie (BVMI), und die Schwesterverbände in den USA und UK, RIAA und BPI, am 7. September.Streamripping sei die derzeit weltweit häufigste Form, Urheberrechte im digitalen Raum zu verletzen, erläutert der Bundesverband. Technisch gesprochen werde dabei die Musik, beispielsweise aus einem im Netz als Stream abrufbaren Musikvideo, extrahiert und in eine herunterladbare Datei umgewandelt.Diese Datei wird den Nutzern dann als kostenloser Download angeboten. "Zu keinem Zeitpunkt werden dabei Lizenzen erworben, das heißt, die Künstler und ihre Partner erhalten für die zum Teil millionenfache Nutzung ihrer Werke nicht einen Cent. Und das, obwohl YouTube-mp3.org Schätzungen zufolge mehrere hunderttausend Dollar monatlich durch Werbung generieren konnte, denn solche Dienste sind mit ihren hohen Nutzerzahlen attraktive Werbeplattformen, auch für große Marken", heißt es aus Berlin."Dass YouTube-mp3 offline gehen musste, ist ein wichtiges Signal für den Umgang mit der Lizenzierung von Musik im digitalen Raum", sagt BVMI-Geschäftsführer Florian Drücke . "Vergleichbare Angebote im Netz werden ihr 'Geschäftsmodell' vor diesem Hintergrund noch einmal eingehend hinterfragen müssen."In Deutschland habe sich das Streamripping "seit Jahren in einer rechtlichen Grauzone etabliert, weil bei uns, anders als etwa in den USA oder UK, die Privatkopie grundsätzlich erlaubt ist, was die Rechtsdurchsetzung in diesem Umfeld erschwert", so Drücke weiter. "Eine Überdehnung dieses Rechtsinstituts wird von Unternehmen genutzt, um keine Lizenzen zu zahlen.""Faktisch dient die aus analogen Zeiten stammende Privatkopieschranke dabei als Schutzschild. Das ist schon per se inakzeptabel, aber umso problematischer in einem dynamisch wachsenden Digitalmarkt, weil es gerade jüngere Nutzer in die Irre führt. Klarheit ist hier im Interesse aller Beteiligten wichtig.""Dies gilt im Übrigen darüber hinaus für die prinzipielle Frage, wann Plattformen Lizenzen für Musik erwerben müssen. Ein entsprechender Entwurf zur Klärung dieses als 'Value Gap' bekannten Themas liegt auf europäischer Ebene vor und wir erwarten diesbezüglich Unterstützung seitens der Bundesregierung", schließt Drücke.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen