Bundeskartellamt untersagt Exklusivdeals von CTS Eventim

Das Bundeskartellamt hat CTS Eventim die Verwendung von sogenannten Exklusivvereinbarungen untersagt, die das Ticketing-Unternehmen mit Veranstaltern aus dem Bereich Live Entertainment sowie mit Vorverkaufsstellen geschlossen hat. Es geht demnach, wie die Bundesbehörde erläutert, um Klauseln, die vorsehen, dass die Vertragspartner Tickets ausschließlich oder zu einem erheblichen Anteil nur über das CTS-System vertreiben dürfen. Das Bundeskartellamt sieht in diesen Vereinbarungen "einen kartellrechtlich verbotenen Missbrauch von Marktmacht" und fordert CTS Eventim nun auf, "die Verträge innerhalb von vier Monaten anzupassen". Andreas Mundt , der Präsident des Bundeskartellamtes erläutert: "CTS Eventim ist als Anbieter des mit Abstand größten Ticketsystems in Deutschland marktbeherrschend. Kartellrechtlich unterliegt ein Unternehmen mit einer solchen Marktposition besonderen Pflichten. Soweit CTS Eventim seine Vertragspartner verpflichtet, Tickets ausschließlich über das Ticketsystem von CTS zu vermitteln, nutzt das Unternehmen seine Marktmacht zulasten des Wettbewerbs aus. Durch unsere Entscheidung werden bedeutende Ticketkontingente für den Vertrieb durch konkurrierende Ticketsysteme geöffnet."Für Vertragspartner von CTS Eventim müsse nach den Vorgaben des Bundeskartellamtes künftig die Möglichkeit bestehen, "mindestens 20 Prozent ihres jährlichen Ticketvolumens nach ihrem freien Ermessen über dritte Ticketsysteme zu vermitteln, sofern die Verträge länger als zwei Jahre oder unbefristet laufen".Ticketsysteme ermöglichen Veranstaltern den Vertrieb von Tickets über verschiedene Vorverkaufsstellen und Onlineshops. Auf der anderen Seite können Vorverkaufsstellen über die jeweilige Plattform Tickets von verschiedenen Veranstaltungen buchen. Darüber hinaus betreiben die Anbieter der Ticketsysteme auch eigene Vorverkaufsstellen, allen voran eigene Onlineshops wie CTS Eventim mit eventim.de. Das Bundeskartellamt stellt vor diesem Hintergrund fest: "Aufgrund der deutlich größeren Reichweite der Ticketsysteme gegenüber anderen Vertriebsarten ist der Vertrieb darüber für viele Veranstalter unverzichtbar." Ebenso seien Vorverkaufsstellen darauf angewiesen, Ticketsysteme zu nutzen, "um Zugang zu einer Vielzahl von Veranstaltungen zu erhalten".Das Ticketsystem von CTS Eventim vertreibe 60 bis 70 Prozent aller Eintrittskarten, die in Deutschland über solche Systeme verkauft werden. Die übrigen Anbieter seien "deutlich kleiner, größtenteils nur regional präsent und zum Teil auf Kooperationen mit CTS Eventim angewiesen". CTS Eventim stärke seine Marktposition zusätzlich durch den erwähnten konzerneigenen Online-Shop eventim.de, über den das börsennotierte Unternehmen "einen ganz wesentlichen Teil der Tickets" selbst verkaufe. Außerdem habe der Ticketing- und Live-Entertainment-Konzern "durch zahlreiche konzerneigene Veranstalter einen gewichtigen Anteil des Gesamtmarktvolumens an das eigene System gebunden".Für die marktbeherrschende Stellung von CTS Eventim sprechen nach Ansicht des Bundeskartellamt "insbesondere auch indirekte Netzwerkeffekte". Je mehr Veranstalter sich an das Ticketsystem binden würden, "umso mehr Vorverkaufsstellen und Endkunden sind auf die Nutzung des Systems angewiesen und umgekehrt. Zudem hat das Unternehmen im Vergleich zu Wettbewerbern einen Vorsprung beim Zugang zu wettbewerbsrelevanten Daten."Durch den Abschluss der als missbräuchlich aufgegriffenen Exklusivvereinbarungen mit Veranstaltern sowie Vorverkaufsstellen werde "ein bedeutender Teil des Marktes für konkurrierende Ticketsysteme weiter abgeschottet". Darüber hinaus begünstigen nach Ansicht des Kartellamts "Ausschließlichkeitsbindungen des Marktbeherrschers bei Plattformmärkten die bestehende Tendenz zur weiteren Monopolisierung".CTS Eventim sieht das indes ganz anders und verlautet in einer Erklärung: "Die Entscheidung des Bundeskartellamts verkennt den lebhaften Wettbewerb im Markt für Ticketdienstleistungen, der sich durch vielfache Markteintritte digitaler Anbieter aus dem In- und Ausland laufend weiter verschärft." Vor diesem Hintergrund müsse CTS Eventim davon ausgehen, dass das Kartellamt "mit einer vorgefassten Überzeugung in dieses Verfahren gegangen ist, die dieser Entwicklung nicht in ausreichendem Maße Rechnung trägt. Sämtliche Ermittlungen in dem über drei Jahre laufenden Verfahren waren offenbar darauf ausgerichtet, diese Überzeugung zu bestätigen."Die Verantwortlichen von CTS Eventim um Klaus-Peter Schulenberg bedauern, "dass sich die Behörde nicht ausreichend mit unseren starken Gegenargumenten auseinandergesetzt hat, zumal diese durch aktuelle Studien und ökonomische Gutachten gestützt werden"."In diesem Fall hätte die Ermittlung zu einem anderen Ergebnis führen müssen". so das Fazit des Konzerns. Man werde aus den genannten Gründen "die Entscheidung des Bundeskartellamts nicht akzeptieren". CTS Eventim werde deshalb "vor den zuständigen Gerichten auf eine Korrektur des Beschlusses hinwirken".

