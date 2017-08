Budde Music kümmert sich um Natureboy Flako

Großansicht Freuen sich auf die künftige Zusammenarbeit (von links): Ender Atis (Head Of Business Affairs/CCO Budde Music), Claudia Kollaender (Legal Affairs Budde Music), Nature Boy Flako und Peer Steinwald (Catalogue Exploitation/A&R Adult & Contemporary Jazz) (Bild: Budde Music) Freuen sich auf die künftige Zusammenarbeit (von links): Ender Atis (Head Of Business Affairs/CCO Budde Music), Claudia Kollaender (Legal Affairs Budde Music), Nature Boy Flako und Peer Steinwald (Catalogue Exploitation/A&R Adult & Contemporary Jazz) (Bild: Budde Music)

Der Komponist, Autor und Produzent Natureboy Flako hat einen Verlagsvertrag bei Budde Music unterschrieben. Der Künstler, der mit bürgerlichem Namen Dario Rojo Guerra heißt, hat deutsch-chilenische Wurzeln, was sich auch in seiner Musik widerspiegelt.Aus instrumentalem HipHop und mit lateinamerikanischen Percussionklängen schafft er einen warmen und organischen Sound, wie es bei Budde Music heißt. Sein Debutalbum "Natureboy" erschien 2015 auf dem britischen Label Five Easy Pieces. Das Label veröffentlichte kürzlich außerdem die EP "Natureboy Flako"."Dario ist für mich seit vielen Jahren einer der innovativsten und interessantesten Produzenten der Szene", kommentiert Peer Steinwald, Catalogue Exploitation/A&R Adult Contemporary & Jazz Budde Music: "Dass er sich nach seiner Rückkehr aus Großbritannien nach Berlin für Budde Music als Verlagspartner entschieden hat, freut mich deshalb ganz besonders."

Quelle: MusikWoche

