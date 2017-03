Budde Music gewinnt Woman und Debrah Scarlett

Großansicht Freuen sich auf die Zusammenarbeit (von links): Malte Kraus (Jakarta/Asmara Records), Max Domma (Management Woman), Zebo Adam (Produzent Woman), Milan Jacobi (Woman), Peer Steinwald (Catalogue Exploitation/A&R Adult Contemporary & Jazz Budde Music), Carlos Hufschlag, Julian Hruza, Manuel Tran und Ender Atis (Head Of Business Affairs/CCO Budde Music) (Bild: Budde Music) Freuen sich auf die Zusammenarbeit (von links): Malte Kraus (Jakarta/Asmara Records), Max Domma (Management Woman), Zebo Adam (Produzent Woman), Milan Jacobi (Woman), Peer Steinwald (Catalogue Exploitation/A&R Adult Contemporary & Jazz Budde Music), Carlos Hufschlag, Julian Hruza, Manuel Tran und Ender Atis (Head Of Business Affairs/CCO Budde Music) (Bild: Budde Music)

Großansicht Bei der Vertrtagsunterzeichnung (von links): Julian Butz (Kollektif Musikverlag), Seth Hoder (International A&R Budde Music), Benjamin Budde (Managing Director & Creative Director Budde Music), Debrah Scarlett, David Burger (Managament Debrah Scarlett), Marc Johlen (A&R Manager Budde Music) und Ender Atis (Head of Busineness Affairs/CCO Budde Music) (Bild: Budde Music) Bei der Vertrtagsunterzeichnung (von links): Julian Butz (Kollektif Musikverlag), Seth Hoder (International A&R Budde Music), Benjamin Budde (Managing Director & Creative Director Budde Music), Debrah Scarlett, David Burger (Managament Debrah Scarlett), Marc Johlen (A&R Manager Budde Music) und Ender Atis (Head of Busineness Affairs/CCO Budde Music) (Bild: Budde Music)

Die Kölner Band Woman und die Singer/Sonwriterin Debrah Scarlett haben Verlagsverträge bei Budde Music unterschrieben. Im März erscheint das Debütalbum "Happy Freedom" von Woman.Bei der Produktion von "Happy Freedom" unterstützte der Produzent Zebo Adam, der auch schon mit Bilderbuch zusammengearbeitet hat, die Kölner Band. Am 24. Februar brachte Jakarta Records auf dem Sublabel Asmara Records bereits die Single "Marvelous City" in den Handel. Auf verlaglicher Ebene kooperiert Budde schon länger mit dem Team um Malte Kraus und Jannis Stürtz von Jakarta Records.Peer Steinwald, A&R Adult Contemporary & Jazz Budde Music, erklärt: "Wir sind unglaublich stolz darauf, gemeinsam mit Malte und Jannis das richtige Konstrukt gebildet zu haben, um gemeinsam auf Verlags- und Masterseite mit Manuel, Milan und Carlos zu arbeiten. Woman haben mit ihrem eigenständigen Sound ein großartiges internationales Potential."Außerdem vertraut die norwegisch-schweizerische Künstlerin Debrah Scarlett künftig in Verlagsfragen auf Budde Music."Wir sind überglücklich, die Zusammenarbeit mit Debrah Scarlett bekannt geben zu dürfen!", erklärt Benjamin Budde , Managing Director & Head of Creative Budde Music: "Wir sind schon seit einiger Zeit im engen kreativen Austausch zusammen mit unserem Co-Verleger Julian Butz und freuen uns, diesen ersten gemeinsamen Schritt mit der Veröffentlichung von 'Cynical Youth' zu gehen."Nachdem die Single "Cynical Youth" bereits am 17. Februar erschienen ist, bringt Debrah Scarlett am 17. März die Debüt-EP "DYS(U)TOPIA" auf den Markt.

Quelle: MusikWoche

