Budde administriert Tapete weltweit

Großansicht Freuen sich über die künftige Zusammenarbeit (von links): Peer Steinwald (Senior A&R Budde Music), Yasmine Gallus (Senior Marketing & Synch Manager Budde Music), Gunther Buskies (Inhaber Tapete Music) und Ender Atis (COO Budde Music) (Bild: Budde Music) Freuen sich über die künftige Zusammenarbeit (von links): Peer Steinwald (Senior A&R Budde Music), Yasmine Gallus (Senior Marketing & Synch Manager Budde Music), Gunther Buskies (Inhaber Tapete Music) und Ender Atis (COO Budde Music) (Bild: Budde Music)

Tapete Songs, der Verlagsarm der Labels Tapete Records und Bureau B, kooperiert im Verlagsgeschäft künftig mit Budde Music Publishing . Ab sofort administriert Budde den weltweiten Katalog von Tapete Songs.Tapete Records wurde 2002 von Gunther Buskies und Dirk Darmstaedter gegründet. Seitdem kamen über das Label zahlreiche Alben von deutschen Künstlern wie Niels Frevert Fehlfarben, Superpunk, HGich.T oder Die Höchste Eisenbahn auf den Markt. Auch Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen, die eigene Band von Buskies, veröffentlichte vier Studioalben via Tapete Records.Seit 2005 erschienen auf Tapete Records zudem ausgewählte englischsprachige Acts wie unter anderem Robert Forster aus Australien oder die britischen Bands The Monochrome Set und The Lilac Time.Mit dem Schwesterlabel Bureau B widmet sich Gunther Buskies seit 2005 Neu- und Wiederveröffentlichungen von Klassikern der elektronischen Musik. Mit dabei waren bisher unter anderem Dieter Moebius, Hans-Joachim Roedelius oder die Band Faust.Abgesehen von Niels Frevert kümmert sich Tapete Songs auch in Publishing-Fragen um das Repertoire dieser Künstler. Neben dem Label betreibt Tapete zudem eine eigene Presse- und Radiopromo sowie eine eigene Bookingagentur."Budde Music verbindet das Herzblut eines unabhängigen inhabergeführten Unternehmens mit einem professionellen internationalen Netzwerk", sagt Gunther Buskies, Inhaber Tapete Musik: "Für uns der perfekte Partner, um unsere Verlagsaktivitäten durch das Team von Budde Music zu optimieren."Peer Steinwald, Senior A&R, Budde Music, freut sich ebenfalls: "Die Fangirl- und Fanboyherzen im #teambudde schlagen hoch angesichts der Zusammenarbeit zwischen Tapete und Budde Music. Ein unglaublich toller Katalog, mit vielen unserer Lieblingskünstlern und -alben, den Tapete in den letzten 15 Jahren aufgebaut hat. Wir sind stolz und glücklich, zukünftig die Songs von so vielen großartigen Musikern und Bands weltweit zu vertreten."

Quelle: MusikWoche

